Calviño es declara contrària a derogar la reforma laboral del PP

La ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dijous que "no és productiu desfer, revertir o reformar les reformes" en àmbits que requereixen una visió de futur, com el mercat laboral, pel que ha advocat per no "dedicar l'energia a estar constantment tornant enrere o considerar el que s'ha fet" i ha apostat per començar a treballar ja en un Estatut dels Treballadors "del segle XXI".









Així ho ha assenyalat durant un dinar informatiu organitzat per l'Associació de Periodistes d'Informació Econòmica (APIE), en el marc de la XXXII edició del seu Curs d'Economia per Periodistes, en què Calviño s'ha mostrat partidària de revertir els aspectes més lesius de la reforma laboral, però no a revertir per complet la reforma.





"El president ha estat molt clar, és poc productiu estar constantment discutint sobre desfer reformes, revertir o reformar les reformes en àmbits que el que requereixen és una visió de cara al futur. Si parlem del mercat laboral cal començar a treballar en l'Estatut dels Treballadors del segle XXI", ha emfatitzat.





Calviño ha remarcat que el mercat laboral està en un procés de transformació "extraordinàriament intens" en tots els vessants de l'activitat econòmica, de manera que advoca per "adaptar el marc a la nova realitat" i per "no dedicar l'energia a estar constantment tornant enrere i tornant a considerar el que ja s'ha fet".





En aquest sentit, ha assegurat que la visió de "recerca de consensos, negociació, obertura i buscar una majoria social àmplia per abordar els temes amb perspectives de futur" ha marcat l'acció del Govern i "seguirà fent-ho en el futur".





La titular d'Economia en funcions ha posat èmfasi que l'Executiu treballarà en un nou Estatut dels Treballadors i estudiaria si cal canviar els elements més lesius de la reforma laboral realitzada pel Govern de Mariano Rajoy a 2012.





"Cal veure si cal fer-ho, però volem centrar-nos en començar a treballar com més aviat millor amb els representants dels empresaris per treballar en l'Estatut dels Treballadors del segle XXI", ha emfatitzat.





Preguntada sobre els aspectes més lesius que podria revertir el Govern, ha dit que és "prematur" pronunciar-se quan ni tan sols s'ha conformat Govern ni ha començat el diàleg són sindicats i empresaris.





Tot i això, ha defensat que el Govern ha donat en el primer any mostres de "prendre seriosament" la negociació de les taules de diàleg social i la ministra de Treball, Magdalena Valerio, ha participat "molt activament" per tirar endavant diferents mesures.





També ha recalcat que des del Govern han contribuït a tirar endavant projectes en seu parlamentària i han treballat per analitzar quines modificacions normatives són necessàries. "Més enllà d'això seria prematur pronunciar-me", ha apuntat.





PUJADA DEL SMI





D'altra banda, sobre l'impacte de l'SMI, ha tornat a insistir que de moment no ha tingut un "efecte negatiu" en l'ocupació i sí positiu sobre la renda disponible de les famílies, que al seu torn té un impacte positiu sobre el consum i l'activitat econòmica.





En tot cas, ha seguit apel·lant a la "prudència" i ha dit que "no correria pel que fa a què cal fer en el futur" sobre possibles pujades. "Mantinc la prudència per veure quines decisions s'han de mantenir respecte a final d'any", ha afegit.





A més, ha recordat que l'impacte conjunt de totes les mesures que anava a adoptar el Govern, incloent els Pressupostos de 2019, seria "neutre", i la "majoria d'analistes" diuen que "no hi ha evidència que de moment hagi un efecte negatiu" del SMI.