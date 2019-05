Ha donat Nadia Calviño el primer pas per abandonar el Govern? La Junta de Governadors del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD) ha fet oficial aquest dimecres la designació de la ministra d'Economia i Empresa en funcions com la seva nova presidenta.









El nomenament ha tingut lloc a la reunió anual i Fòrum Empresarial del BERD que se celebra aquest dimecres i dijous a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), segons ha informat en una nota el Ministeri d'Economia i Empresa.





Calviño ostentarà la presidència durant un any i substitueix en el càrrec al vicepresident de la Comissió Europea Jyrki Katainen. Entre els temes que la Junta de Governadors ha de decidir en els propers dotze mesos hi ha el nomenament d'un nou president del BERD i l'estratègia del Banc per al període 2021-2025.





El Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament es va crear el 1991 per donar suport a la transició cap a l'economia de mercat en els països d'Europa Central i de l'Est. Avui dia compta amb 67 membres que treballa també a Àsia i al sud de la Mediterrània. En el cas d'Espanya, és membre fundador del BERD i té una participació en el seu capital social del 3,4%.





Tot i que el càrrec no és incompatible amb la seva tasca com a responsable de la cartera d'Economia, no són poques les veus que han especulat amb una remodelació del Govern de Pedro Sánchez que suposés la marxa d'alguns rostres com el de Calviño o Borrell.