Marc Márquez surt 'indemne' d'una lletja caiguda a Buriram

El pilot català de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha tingut aquest divendres un ensurt després de patir una forta caiguda en la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Tailàndia, quinzena cita del Mundial, que l'ha deixat adolorit i ha anat a l'hospital, tot i que ha pogut tornar a rodar en la segona tanda i finalitzar amb el sisè millor temps (1:30.891).





MÉS INFORMACIÓ Marc Márquez guanya el GP de Catalunya i és més líder





En la corba 7 del Chang International Circuit, a sis minuts de tancar una FP1 que Márquez liderava amb un temps d'1:31.187, i en la volta de sortida de 'boxes', el de Cervera se n'ha anat a terra en perdre el control de la seva moto al tren posterior i ha sortit disparat per davant de la seva Honda RC213V, que ha fet diverses voltes de campana i ha quedat totalment destrossada.





La caiguda ha estat lletja i dura, tant que el català ha fet témer alguna cosa greu quan ha quedat a la grava que segueix el ciment pel qual ha lliscat. Ha quedat de quatre grapes a terra, i s'ha recuperat després de l'impacte però, amb ajuda dels 'stewards', s'ha aixecat i ha recuperat les forces.





Al centre mèdic del circuit, després de comprovar que en l'àmbit pulmonar i d'oxigen tot estava correcte, han optat per portar-lo a un centre hospitalari de Buriram on s'ha sotmès a una ressonància que ha descartat qualsevol mena de lesió, però han confirmat els cops o contusions a l'esquena, cama i maluc.





Els mecànics de Repsol Honda no han pogut arreglar la seva moto per a la FP2, però Márquez, en canvi, ha fet una reparació ràpida per poder sortir en la segona tanda i, passats tres minuts, poder marcar aquest 1:30.891 amb el qual ha demostrat estar totalment recuperat i llest per intentar conquerir el seu sisè Mundial de MotoGP a Tailàndia, pel qual necessita guanyar o sumar dos punts més que Andrea Dovizioso (Ducati).