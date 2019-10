Mireia Vehí encapçalarà la candidatura de la CUP per Barcelona

L'exdiputada de la CUP al Parlament Mireia Vehí serà la cap de llista per Barcelona de la formació a les eleccions del 10 de novembre, les primeres generals a les quals es presenta el partit.





Els també exdiputats al Parlament Albert Botran i Eulàlia Reguant, que com Vehí formen part del Secretariat Nacional de la CUP, seran el segon i la tercera de la candidatura.









Aquests noms formen part de la proposta presentada per la comissió encarregada de confeccionar les llistes i del Secretariat Nacional 'cupaire', però haurà de ser validada per la militància de la CUP i per les organitzacions que donen suport a la candidatura, en una votació que es tancarà el dissabte a les 23.59 hores.





GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA





La CUP proposa que la llista per Girona estigui liderada per Senar Casadevall, seguit per Maria Besora; per a la de Lleida, els 'cupaires' han pensat en Francesc Gabarrell i Júlia Carbonell i, per a Tarragona, en Mariona Quadrada i l'exdiputat parlamentari Sergi Saladié.





La formació ha destacat que les persones proposades tenen "recorregut dins de l'àmbit parlamentari i del món municipal, així com en moviments socials feministes, ecologistes i antiracistes".





Ha recordat que, des de juny, la CUP disposa d'un protocol propi per a la prevenció i abordatge de les agressions masclistes, mitjançant el qual la Comissió Nacional feminista ha revisat als integrants de les llistes.





DIFICULTAR LA GOVERNABILITAT





Ha reiterat que l'aposta de la CUP-Per la Ruptura en els comicis se centra en articular una acció política que "posi èmfasi en la necessitat d'impugnar d'arrel el règim i els interessos polítics i econòmics que els sustenten".





Aquest objectiu se suma al de defensar "el dret d'autodeterminació, l'amnistia per a totes les persones represaliades per l'Estat espanyol", els drets civils, socials i polítics, ha ressaltat la CUP, que vol dificultar la governabilitat.





"La formació no pararà de fer acció política fos i dins del marc institucional fins que es reconeguin els drets dels pobles a decidir el seu futur en tots els àmbits", ha advertit la formació