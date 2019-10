El criteri que ha aplicat el Ple de la Sala Penal de l'Audiència Nacional per apartar el magistrat José Ricardo de Prada del judici de la 'caixa B' del PP podria afectar el funcionament d'aquest tribunal, ja que el limitat nombre de jutges fa complicat que siguin del tot aliens a les nombroses peces que es van a dirimir en els propers anys derivades de les macrocauses actualment en instrucció, segons fonts jurídiques.









La Sala Penal ha decidit aquest divendres acceptar l'incident de recusació que van presentar el PP i l'extresorer del partit Luis Bárcenas contra De Prada, ja que considera que ja va entrar a valorar els fets sobre la suposada comptabilitat paral·lela en la sentència que va dictar al costat de altres dos jutges sobre la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005), la qual va propiciar la moció de censura del PSOE contra el Govern de Mariano Rajoy.





En aquella sentència, el tribunal --que a més de De Prada estava format pels magistrats Ángel Hurtado i juliol de Diego-- donava per acreditada l'existència d'una 'caixa B' al PP, que definia com "una estructura financera i comptable paral·lela a l'oficial almenys des de 1989, les partides del qual s'anotaven informalment, en ocasions en simples fulls manuscrits com les corresponents a Luis Bárcenas, en les que es feien constar ingressos i despeses del partit o en altres casos quantitats lliurades a persones membres rellevants del partit".





Aquesta ha estat la raó que ha portat al ple de la sala a considerar que De Prada no ha d'estar en el tribunal que jutjarà la suposada comptabilitat opaca del PP. Malgrat que el ponent de la sentència era Ángel Hurtado, s'atribueixen a De Prada les frases més dures de la resolució, inclosos els arguments sobre la 'caixa B'.





La decisió del Ple d'aquest divendres, per una majoria molt ajustada de vuit vots enfront de set, s'ha pres, segons les fonts jurídiques consultades, sense disposar de tota la informació sobre el que es va jutjar al seu dia, es va sentenciar després i es jutjarà pròximament.





REFORMA DE LA SEU I COMPRA D'ACCIONS





Això és perquè el tribunal del qual ja no forma part De Prada no va a jutjar estrictament l'existència o no d'una 'caixa B' al PP, sinó possibles delictes que s'haurien comès amb aquests fons, com és la reforma de la seu del partit al carrer Gènova i la compra d'accions de Libertad Digital.





A més, es dóna la circumstància que el mateix Ple de la Sala Penal ha descartat apartar De Prada d'un altre dels judicis del 'cas Gürtel', el de les activitats de la trama liderada per Francisco Correa en el municipi madrileny de Boadilla del Monte.





Segons les fonts consultades, el criteri aplicat per la Sala Penal amb per apartar De Prada del tribunal que jutjarà la 'caixa B' és nou i és el que podria regir a partir d'ara, la qual cosa tindria conseqüències difícils de preveure en el funcionament diari de l'Audiència Nacional per l'assignació dels jutges que formen part dels tribunals.





Al tribunal hi ha obertes nombroses macrocauses, algunes amb més d'una desena de peces com Púnica i Tàndem sobre les activitats del comissari jubilat José Manuel Villarejo, que acabaran cadascuna en una vista oral. Això farà que més d'un magistrat que jutge una d'aquestes peces ja estigui contaminat per procedir a la següent.