Malestar al Govern per incloure Aràbia Saudita entre les possibles seus de la Supercopa

La Real Federació de Futbol (RFEF) va a la saga de possibles localitzacions per celebrar la Supercopa d'Espanya. La propera edició d'aquest torneig es disputarà entre el 8 i el 12 de gener de 2020, de manera que la RFEF ja ha avançat alguns dels candidats que té en compte per acollir el certamen.





El fet que l'Aràbia Saudita hagi entrat en les travesses ha disparat totes les alarmes en un sector del Govern que no veu amb bons ulls aquesta elecció. Encara que res està tancat encara, una part de l'Executiu considera que la vulneració dels drets de la dona al país del Golf planteja una objecció seriosa perquè l'Aràbia Saudita sigui finalment la seu triada.









Extramurs del gabinet, aquesta possibilitat també genera malestar. María José Rienda, presidenta del CSD, ha afirmat que el seu organisme no donarà suport al voltant si se celebra en un país on "no es respectin els drets de la dona".





DINERS A CANVI DE CONVICCIONS





El principal argument que fa servir la RFEF per tenir en compte a l'Aràbia Saudita és l'econòmic. Segons va revelar el propi Luis Rubiales, president de la federació, l'oferta de la monarquia saudita ascendeix a 30 milions d'euros per temporada en un contracte que s'allargaria fins a sis anys.





Una font d'ingressos molt llaminera per a una institució que té un pressupost modest: en 2018 era de 180 milions, mentre que el 2019 va ascendir fins als 220.





Si la RFEF es decantés finalment per l'Aràbia Saudita, encara hauria de superar els esculls de la UEFA, que dimarts passat va demanar als clubs que es neguin a disputar partits en països on les dones no puguin accedir a recintes esportius. Encara que recentment Aràbia Saudita ha obert el puny i permetrà que les dones puguin assistir a partits de futbol encara que en zones especials i sempre que vagin acompanyades.





I a Rubiales encara li quedaria un altre front obert: l'oposició de la Lliga de Futbol Professional. Des de l'entitat recorden que va ser precisament a l'Aràbia Saudita on es va emetre de forma il·legal durant molt de temps LaLiga, amb la presumpta aquiescència d'autoritats locals, interessades a fastiguejar el negoci entre el veí Qatar i Bein Sports.