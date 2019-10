Societat Civil exigeix a l'independentisme "no tornar a la tardor de 2017"

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha fet una crida per a "que Catalunya no torni a la tardor de 2017" ni l'escenari insurreccional que, segons ell, es va viure després de l'1-O, contra el qual el constitucionalisme es va manifestar en defensa de l'Estat de Dret el 8 d'octubre de fa dos anys.





Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans en l'acte per commemorar el segon aniversari de la manifestació, 'Vam trencar el silenci, on SSC ha presentat la Plataforma d'Afectats pel Procés (PAC) i en el qual han participat representants polítics del PSC, Cs, PP i BCN-Lliures, que han advocat per la unitat entre els partits constitucionalistes.









Entre d'altres, a l'acte han assistit la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo; el líder dels populars a Catalunya, Alejandro Fernández, i el líder municipal a Barcelona, Josep Bou; el president de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, i el diputat Joan García; el líder de BCN-Lliures i regidor de Barcelona, Manuel Valls; els socialistes David Pérez i Joan Ferran.





Durant el seu discurs, Sánchez Costa ha fet cinc peticions a les institucions catalanes: respectar la neutralitat dels espais públics; canviar la llei electoral per a fer-la més proporcional; normalitzar, segons ell, l'ús del castellà com a llengua vehicular a l'escola; que se sotmetin les despeses vinculades processo independentista a una auditoria; i una "despolitització" dels Mossos d'Esquadra i els mitjans de comunicació.





La coordinadora de la PAP, Dolores Agenjo, ha explicat que la plataforma té com a objectiu amb esperit de reconciliació i convivència donar suport a les "víctimes silenciades" per l'independentisme , que podran cridar a una línia telefònica i comptar amb assistència jurídica si desitgen denunciar alguna cosa.





CS





El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que l'independentisme sempre ha optat per "violència en alguna mena de grau", i que van mentir en dir que era un moviment ciutadà perquè, segons ell, ve de les altes esferes.





Ha demanat el vot als assistents, "no per a Cs", sinó per als partits constitucionalistes, que són l'avantguarda i no la rereguarda o la resistència, ha dit.





En un vídeo, l'eurodiputat de Cs Jordi Cañas ha dit que el 8 d'octubre va ser un dels dies més feliços de la vida de molts dels participants, que havien vist amb preocupació com els "havien deixat solos".





PSC





El diputat del PSC David Pérez ha celebrat la col·laboració que es va donar els dies 6 i 7 d'octubre de 2017 entre els partits no independentistes --amb elogi al llavors delegat del Govern, Enric Millo, a l'exdiputat de CSQEP Joan Coscubiela i al diputat de Cs Carlos Carrizosa--.





Ha sostingut que "no val la pena" entrar a discutir qui és més constitucionalista, monàrquic o federalista, sinó apostar per la pluralitat per a fer front a l'independentisme, alguna cosa que va ocórrer, segons ell, en la moció de censura al llavors president del Govern Marià Rajoy.





En un vídeo, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha qualificat de "encert" la convocatòria de la manifestació en defensa de la pluralitat, encara que ha lamentat que fora a causa d'unes circumstàncies que mai haguessin volgut viure.





PP





La portaveu del PP en el Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha afirmat que amb la manifestació del 8 d'octubre l'esquerra es va reconciliar amb el constitucionalisme, i que els seus defensors són "milions, una vibrant i entossudida" majoria.





Al seu judici, "el constitucionalisme ha de ser una política, no una emergència", com ho va ser, al seu parer, el seu defensa en els dies posteriors al 1-O, que ha titllat de xenòfob.





El diputat del PP Alejandro Fernández ha sostingut, en declaracions prèvies a l'acte, que el 8 d'octubre va servir perquè "la majoria silenciosa, i a vegades lamentable et moltes vegades silenciada, pogués sortir al carrer i dir que estaven vius" i que Catalunya era plural.





BCN CANVI





El president de BCN Canvi, Manuel Valls, ha dit que, sense SCC, ell no hauria tornat a Barcelona per a defensar el constitucionalisme enfront de l'independentisme, que ha equiparat al Brexit, a les 'armilles grogues' franceses i les dretes del Brasil i els Estats Units.





"No existeix un catalanisme moderat" ni és possible ser nacionalista i d'esquerres, ha dit, raó per la qual no creu que ERC defensi cap d'aquestes dues opcions polítiques