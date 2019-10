La gent menja més quan està amb amics i familiars que quan sopen sols, els que suposa un possible retrocés a l'enfocament de supervivència dels nostres ancestres, segons un nou estudi. Aquest fenomen es coneix com a 'facilitació social'.





Estudis anteriors van trobar que els que menjaven amb altres prenien fins a un 48 per cent més de menjar que els comensals solitaris. Ara, experts de la Universitat de Birmingham (Regne Unit) han liderat un equip d'investigadors a Gran Bretanya i Austràlia que ha descobert que menjar socialment té un poderós efecte en l'augment de la ingesta d'aliments en comparació amb el menjar sola, després de avaluar 42 estudis d'investigació existents sobre el menjar social.









Expliquen que els antics caçadors recol·lectors compartien aliments perquè protegia contra els períodes d'inseguretat alimentària i creuen que aquest mecanisme de supervivència encara podria persistir avui dia, el que porta a les persones a menjar més amb amics i familiars perquè, d'una banda, menjar amb els altres és més agradable i una millor recompensa de l'alimentació social podria augmentar el consum i, de l'altra, perquè les normes socials poden permeten menjar en excés en companyia, però el censuren si es menja sol. A més, proporcionar aliments s'associa amb elogis i el reconeixement d'amics i familiars, enfortint els llaços socials.





La líder d'investigació, la doctora Helen Ruddock, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Birmingham, explica que van trobar "proves contundents que les persones mengen més quan sopen amb amics i familiars que quan estan soles. No obstant això, aquest efecte de facilitació social en l'alimentació no es va observar a través d'estudis que van analitzar la ingesta d'aliments entre persones que no estaven ben familiaritzades".





"La gent vol transmetre impressions positives als estranys --afegeix--. Seleccionar petites porcions pot proporcionar un mitjà per fer-ho i aquesta pot ser la raó per la qual la facilitació social de menjar és menys pronunciada entre els grups d'estranys".





En qualsevol cas, assenyala que "els resultats d'investigacions anteriors suggereixen que sovint triem què (i quant) menjar en funció del tipus d'impressió que volem transmetre sobre nosaltres mateixos. L'evidència suggereix que això pot ser particularment pronunciat per a les dones que mengen amb homes que desitgen impressionar i per a persones amb obesitat que volen evitar ser jutjades per menjar en excés".





L'estudi destaca que, com amb moltes altres espècies, els humans tendeixen a compartir un recurs alimentari comú. La majoria dels humans ja no són caçadors-recol·lectors, però mecanismes similars als que alguna vegada van servir per buscar menjar de manera eficient continuen guiant el nostre comportament alimentari.





La transició recent i ràpida a un paisatge dietètic en què abunda el menjar ha creat formes de 'desajust evolutiu': les estratègies d'alimentació heretades ja no compleixen el seu propòsit anterior.





Els investigadors assenyalen que, en el cas de la facilitació social, hem heretat un mecanisme que un cop va assegurar una distribució equitativa dels aliments, però que ara exerceix una poderosa influència en les ingestes dietètiques poc saludables.





El mateix procés s'ha observat en pollastres, rates i altres espècies, el que suggereix que té un propòsit final. Les persones competeixen pels recursos i la investigació suggereix que menjar més que altres pot conduir a l'ostracisme, el que, al seu torn, redueix la seguretat alimentària. Això crea una tensió entre un individu "vist" per compartir aliments altruistament i menjar tot el que necessiti.





"Una solució a aquesta tensió pot ser menjar almenys tant com altres en el grup: els membres individuals comparen el seu comportament amb els altres, promovent un dinar més gran del que d'una altra manera es podria menjar en absència d'aquesta competència social", comenta el doctor Ruddock.





"El que descrivim com 'facilitació social' pot veure com un subproducte natural de l'intercanvi social d'aliments, una estratègia que hauria complert una funció crítica en els nostres entorns ancestrals. Això també explica per què és més probable que passi en grups amb individus que estan familiaritzats l'un amb l'altre".