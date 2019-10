Els socialistes revaliden la seva victòria a Portugal i es queden a les portes de la majoria absoluta

El Partit Socialista de Portugal (PS) ha guanyat les eleccions legislatives d'aquest diumenge amb un 37,22 per cent dels vots amb un 88,28 per cent de l'escrutini ja realitzat, segons ha informat el Ministeri d'Administració Interna portuguès. La victòria seria en qualsevol cas menys folgada del que s'esperava i lluny de la majoria absoluta.





La segona força és el Partit Social Demòcrata (PSD), que se situa en el 29,94 per cent de vots, mentre que el Bloc d'Esquerra assoleix un 8,82 per cent de vots.





Per darrere hi ha la Coalició Democràtica Unitària (5,61 per cent), el Centre Democràtic i Social-Partit Popular (4,5 per cent) i l'ecologista Persones-Animals-Natura (PA, 2,64 per cent). Pel que fa a la participació, se situa en el 53,04 per cent.





FOTO: @sanchezcastejon





REACCIONS





Després de conèixer els sondejos a peu d'urna, un dirigent socialista, Pere Nuno Santos, possible successor de Costa, ha destacat la "gran victòria del PS i de l'esquerra", en el que seria el primer gest de complicitat dels socialistes al necessari suport de l'esquerra per investidura.





"Els últims quatre anys han estat òptims i els propers seran encara millors", ha assegurat Santos, ministre d'Infraestructures, davant l'Hotel Altis de Lisboa, seu de seguiment dels resultats electorals del PS.





Santos, responsable durant molt de temps de les negociacions amb els partits minoritaris de l'esquerra, ha defensat així l'opció d'un govern del PS amb suports d'aquestes formacions i ha relativitzat els excessos de campanya. "Les campanyes són campanyes i tots som adults", ha explicat.





Santos ha demanat en qualsevol cas esperar que es "confirmin" les projeccions, tot i que "no hi ha motius per amagar la satisfacció: El PS ha guanyat, ha guanyat bé. L'esquerra ha aconseguit una victòria clara", ha reblat. En ser interrogat per si estudien altres possibilitats de govern sense el suport d'esquerra, Santos ha estat diametralment clar: "per mi, no".





Al quarter general socialista han reaccionat amb crits de "Victòria! Victòria!" i "PS! ¡PS!" després de la publicació dels sondejos a peu d'urna.





Des de la CDU ecocomunista han reconegut una caiguda respecte als resultats de fa quatre anys i el dirigent del Partit Comunista de Portugal Jorge Pires ha destacat que amb la nova representació "podem seguir en aquesta lluita" pels treballadors i "pel poble" .





També ha reaccionat el partit ecologista PA a través d'Inês Sousa Reial, que ha volgut "felicitar les noves forces polítiques" i "felicitar el PS per la seva victòria". A la pregunta sobre una possible coalició, Reial ha subratllat que el PA està disposat a dialogar com en l'última legislatura "per contribuir al procés democràtic".





Mentrestant, el vicepresident del PSD, David Justí, ha reconegut la derrota sense pal·liatius: "Si perdem, perdem", i ha felicitat el PS per la seva victòria, tot i que ha alertat sobre el "triomfalisme" socialista perquè les projeccions d'escons donen una forquilla molt gran.





També reconèixer la derrota al CDS-PP, en què la líder del partit, Assunção cristas, ha anunciat la convocatòria d'un congrés extraordinari en què no es presentarà a liderar el projecte. He donat el millor. He decidit no tornar a presentar-me ", ha explicat cristas en compareixença des de la seu nacional del partit conservador a Lisboa.





Resta de moment la reacció del principal partit a l'esquerra del PS, el Bloc d'Esquerra, en una situació complicada davant la varietat d'opcions aritmètiques que donen a Costa una majoria parlamentària sense necessitar del seu suport.





RESPOSTA D'ESPANYA





El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha felicitat aquest diumenge al primer ministre de Portugal, António Costa, per la victòria que els socialistes del país han aconseguit en les eleccions legislatives.





"La societat portuguesa torna a triar estabilitat, igualtat i justícia social. Amb la victòria del Partit Socialista, aposten per un projecte d'esquerres, progressista i modernitzador. Seguim treballant junts per una Europa més justa. Parabéns, António Costa! Parabéns, Portugal! ", ha escrit Sánchez en un apunt al seu compte de Twitter.









Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, Josep Borrell, ha volgut traslladar el seu "més sincera enhorabona" al seu "amic" Costa. "Un gran triomf de la socialdemocràcia. Molta sort i encerts en la nova legislatura", ha apuntat.