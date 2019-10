Pilar Ordóñez celebra el cinquè aniversari com "Miss Tupper Sex" a la Sala Ars

Barcelona és una ciutat capaç de oferir sorpreses impensades. Per fortuna, moltes d'elles gratificants. Com la de descobrir de cop i volta un nou teatre, tal com li ha passat al cronista, que no havia reparat fins ara mateix que des de fa un any obre les seves portes al carrer Jonqueres un acollidor racó escènic anomenat Sala Ars. En la mateixa vorera on obria les seves portes -els barcelonins veterans el recordarán- la llegendària "Casa de les Mantes", es troba aquest local que comprèn, en realitat i tal com vam poder veure, dos espais: el teatre pròpiament dit, amb la seva estructura a la italiana i un vestíbul-bar ampli amb taules i un petit escenari, on poden realitzar-se així mateix actuacions menors.





Vam ser per celebrar el cinquè aniversari d'una funció que protagonitza Pilar Ordóñez convertida en "Miss Tupper Sex", un espectacle que es va estrenar el 2014 a Nova York i ha recorregut mitja Espanya i bona part del continent americà. Tenint en compte que el sexe no és només una necessitat pròpia de tot ésser del regne animal, la de reproduir-se, les persones humanes hem sabut convertir aquesta exigència en un art. D'aquesta manera, si la necessitat d'alimentar-se ha donat lloc a la gastronomia i l'alta cuina, el sexe ha passat de ser un mer exercici repetitiu a transformar-se en un ventall de pràctiques gratificants en què -partint de la base del mutu consentiment dels partícipes- es dóna curs a la imaginació i el tedi dóna pas a experiències innovadores. Ara bé, si l'alta cuina necessita per a això les indispensables eines, amb el sexe passa el mateix i això ha donat lloc a l'aparició de nombrosos gadgets capaços d'estimular els sentits, promoure, excitar, complementar fins i tot en alguns casos substituir el que la naturalesa estricta no és capaç de donar.





Partint de l'experiència de les reunions domiciliàries que es realitzen per a la venda d'articles, Pilar Ordóñez executa una trobada que, en aquest cas, resulta col·lectiu amb el públic i en el transcurs del qual mostra, exhibeix i explica la utilització de «joguines» aplicables a l'exercici de les diverses formes de sexe. Ho fa amb un estil col·loquial, com el de l'amiga que es cola a casa nostra, utilitzant un llenguatge de gènere amb ironia i bon humor, dirigint segons els casos o aquest espectador o aquella espectadora i fent que de tant en tant s'encenguin les llums de la sala perquè fins al públic més allunyat se sent dins de la cerimònia col·lectiva. Tot això amb bon ritme i, tot s'ha de dir, fent possible que les explicacions que es donen, dins del to lleuger propi de l'espectacle, no per això no tinguin dades certes propis de la fisiologia humana.





Com es tractava de celebrar el cinquè aniversari la funció va acabar amb repartiment d'obsequis als assistents, copetín i pastís, però, sobretot, amb bones notícies, perquè el que va començar sent un llibre va donar lloc a una sèrie per Netflix, apareixerà així mateix dins la trama de la nova pel·lícula de Carlos Iglesias, Suite nupcial, i s'ha inclòs un cameo en el programa de Telecinco Vine a sopar amb mi: Gourmet edition.