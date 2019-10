7 de cada 10 espanyols estan preocupats per la seva pensió de jubilació

La quantia de la pensió és la principal preocupació, a nivell econòmic, que expressen els espanyols a l'hora d'envellir, segons el baròmetre 'Què vol dir fer-se gran?', Elaborat per VidaCaixa a partir de més de 1.600 entrevistes a tot Espanya.





En concret, al 72% dels espanyols consultats el preocupa que la pensió pública actual no sigui suficient perquè els grans puguin viure, una qüestió que el 63% considera que li seguirà preocupant en el futur.





Una cosa semblant passa amb la pèrdua de poder adquisitiu de les pensions. Al 70% dels espanyols enquestats li preocupa aquesta situació ara i el 62% creu que també li preocuparà el dia de demà.





El que menys preocupació genera entre els espanyols consultats per VidaCaixa és deixar una herència o patrimoni en herència, amb un percentatge del 23% tant per ara com en el futur.

Els homes es mostren menys preocupats que les dones en aquests aspectes. Que la pensió pública sigui suficient per viure preocupa al 75% de les dones i al 68% dels homes.

Així mateix, disposar d'estalvi complementari genera preocupació al 56% de dones, davant del 47% dels homes.





Per edats, els 'millennials' (persones de 18 a 35 anys) són la generació més sensibilitzada amb els reptes econòmics i donen més importància que la resta a situacions com mantenir la família durant més anys (43%) o retardar l'edat de jubilació per poder estalviar més (37%).





Així mateix, pensen que, quan ells siguin grans, les seves principals preocupacions seran assegurar que l'estalvi és suficient per cobrir la seva esperança de vida (54%), retardar la jubilació per estalviar més (38%), fer front a l'increment del preu de l' habitatge (36%) i mantenir la família més anys (33%).





En canvi, la 'Generació X' (36 a 55 anys) opina que el repte econòmic més important a què s'enfronten les persones grans actualment és l'encariment de la vida (73%) i consideren que seguir treballant durant més anys és un repte més rellevant tant per a la gent gran (45%) com per a ells en un futur (40%).





VidaCaixa assenyala que aquesta preocupació pels assumptes econòmics entre les dues generacions que encara no s'han fet grans deriva de la major esperança de vida, "que fa necessària una major planificació econòmica per a mantenir la qualitat de vida durant la jubilació".