El Banc d'Espanya avisa que garantir les pensions requerirà "ajustos"

El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya, Óscar Arce, ha demanat aquest dimarts "reformes profundes" per garantir la viabilitat social i financera del sistema públic de pensions i ha advertit que, "previsiblement", caldran "ajustos" tant dels ingressos com de les despeses.









Durant la seva intervenció en unes jornades organitzades per BBVA, Arce ha recordat que el sistema de pensions s'enfronta a curt i llarg termini per la situació deficitària en què es troba i la "pressió a l'alça" sobre la despesa en pensions que causarà durant les properes dècades l'augment de la taxa de dependència i de l'esperança de vida, i la jubilació dels 'baby boomers'.





Segons ell, les reformes sobre el sistema del 2011 i el 2013 van suposar un "progrés substancial" per garantir la sostenibilitat financera. No obstant això, quan es va suspendre l'aplicació dels principals elements de la reforma del 2013 (el factor de sostenibilitat i l'Índex de Revaloració de les Pensions), Arce ha vist qüestionada la viabilitat financera del sistema a mitjà i llarg termini i creu convenient aconseguir acords "amplis" per garantir-ne la viabilitat social.





El director general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya ha explicat que el dèficit de la Seguretat Social aquests darrers anys es deu fonamentalment a un augment "molt significatiu" de la despesa en pensions contributives, des del 7,4% del PIB el 2007 al 10,6% el 2018.





En aquest sentit, avisa que el factor demogràfic continuarà pressionant a l'alça la despesa en les properes dècades, perquè la població més gran de 65 anys com a percentatge de la població en edat de treballar augmentarà des del 30% actual fins una forquilla aproximada del 50-70% el 2050.





"Amb la resta de factors estables, l'evolució demogràfica implicaria un augment de la despesa en pensions d'entre 5 i 7,2 punts del PIB el 2035 i d'entre 7,6 i 13,6 punts del PIB el 2050", ha subratllat.