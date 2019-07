El Banc d'Espanya adverteix sobre els riscos de l'escalada dels preus de l'habitatge

La subgovernadora del Banc d'Espanya, Margarita Delgado, ha advertit que els elevats preus de l'habitatge són un perill en certes zones, especialment a Barcelona i Madrid on, a més, alerta de les possibles sobrevaloracions d'actius immobiliaris localitzats en determinats segments i àrees geogràfiques del.









Així ho ha assenyalat en una conferència al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP), celebrada aquest 1 de juliol, sota el títol 'Banca i societat. Mirant cap al futur ', en què ha estat introduïda pel conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.





Delgado ha sostingut que Madrid i Barcelona són "mercats molt similars" i que el preu de l'habitatge en aquestes ciutats està assolint nivells de preu similars als que hi havia abans de la crisi econòmica, tot i que ha assenyalat que el preu de l'habitatge no presenta sobrevaloracions en el conjunt d'Espanya.





També ha subratllat que el crèdit immobiliari està "lluny" de la situació que hi havia abans de la crisi i presenta millors ràtios de finançament sobre valor de compravenda i esforç respecte a ingressos recurrents.





En aquest sentit, Delgado ha avisat que els bancs respectaven la normativa de solvència durant en el desenvolupament de la bombolla immobiliària que va provocar la crisi: "Una cosa que resulta particularment pertorbador és el fet que les entitats complien plenament la normativa de solvència durant la formació de la nostra bombolla immobiliària ".





La subgovernadora del Banc d'Espanya ha defensat que la legislació ha canviat per corregir i evitar determinats incentius però que "no és descartable que es puguin tornar a acumular desequilibris estructurals en els balanços de la banca", tal com ha subratllat que va passar durant la etapa prèvia a la crisi.





CRÈDIT





La subgovernadora ha emfatitzat que el creixement del crèdit "desbocat" i l'acumulació de desequilibris estructurals en els balanç dels bancs no produeix efectes negatius durant l'etapa expansiva del cicle i que pot fins incrementar la seva rendibilitat.





Ha remarcat que aquest tipus d'estratègia "està abocada al desastre" si es produeix un canvi de cicle i que la mida de les eventuals pèrdues és directament proporcional al volum del risc concedit de manera irresponsable.





"La recerca de benefici a curt termini pot portar a adoptar determinades estratègies arriscades, malgrat que això pugui comprometre el futur de l'entitat en el mitjà i llarg termini", ha dit.





BAIXOS TIPUS D'INTERÈS





Delgado ha apuntat que "hi ha molts més elements" que el nivell dels tipus d'interès per explicar la baixa rendibilitat de les entitats financeres, com la comprensió dels marges i els alts nivells d'actius tòxics.





La subgoberandora ha respost així a una pregunta del públic que recordava les declaracions de fa unes setmanes pel governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, que va sostenir que els tipus d'interès baixos beneficiaven a la banca.





Delgado ha afegit que la rendibilitat de la banca no ha assolit els nivells anteriors a la crisi econòmica i que les diferents entitats s'estan adaptant.





moneda digital FACEBOOK





Ha valorat que el projecte 'Lliura' de Facebook per desenvolupar una moneda virtual té unes "implicacions potencialment sistèmiques", i que supervisors, bancs centrals i entitats de crèdit hauran d'avaluar les conseqüències.





"Ens hem d'assegurar que el projecte no compromet la integritat dels sistemes de pagaments i l'estabilitat del sistema en el seu conjunt", ha remarcat la subgovernadora i ha indicat que també serà incert el tipus de normativa que el regularà.