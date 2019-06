L'oposició tomba el decret del Govern que limita el preu del lloguer

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres el decret llei del Govern de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatge, que planteja limitar el preu del lloguer a determinades zones.









La iniciativa només ha comptat amb 64 vots favorables de JxCat i ERC -els grups que formen part del Govern- i amb 69 contraris de tota l'oposició: Cs, PSC-Units, comuns, CUP -en la línia de no donar suport a polítiques del Govern- i PP.





El decret ha arribat a votació en el ple després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) hagi dictaminat que la norma envaeix les competències de l'Estat i contravé alguns articles de l'Estatut i de la Constitució, tot i que el dictamen no és vinculant.





Amb aquesta iniciativa, el Govern pretenia contenir el preu del lloguer en les àrees declarades "amb mercat d'habitatge tibant", cosa que havia de fer la Conselleria de Territori i, a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament.





La consellera de Justícia, Ester Capella, ha defensat la validació del decret per a poder afrontar l'augment del preu del lloguer, que veu desproporcionat: "Si no fem front als preus abusius de l'habitatge, l'habitatge mai serà un dret".





Ha afirmat que no comparteix que el CGE hagi dictaminat que aquest decret és inconstitucional perquè supera les competències de la Generalitat: "Des del Govern no ens autolimitarem i mai renunciarem a combatre els abusos en el preu del lloguer", i ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de no voler limitar el lloguer.





Així mateix, ha recriminat als comuns i a la CUP que votin en contra: "Si tomben el decret es posen al costat del Banc d'Espanya, del PSC i del PP. Si que es pot, si es vol. Si volen, podrem. Si no volen, no podrem", i els ha demanat que almenys s'abstinguin per a després millorar el decret a través d'un projecte de llei.





Jordi Orobitg (ERC) ha assegurat que no regular el lloguer seria "manifestament antisocial i anticonstitucional", mentre que Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha considerat que l'oposició no ha estat responsable rebutjant el decret, i tots dos han coincidit que la Generalitat si que té competències per a aquesta regulació.





Per part dels comuns, Susanna Segovia ha contestat a Capella que el primer que va rebutjar el decret no va ser el Banc d'Espanya, sinó el Sindicat de Llogaters, i ha apuntat que les mesures que conté "no serveixen", per la qual cosa ha demanat al Govern que treballi per a fer una bona regulació que compti amb el suport de les entitats i dels partits, com es va aconseguir el 2015 amb la llei contra la pobresa energètica.





En la mateixa línia, la 'cupaire' Maria Sirvent ha alertat que el decret permet que el lloguer continuï augmentant i que s'ha fet a esquena de les entitats, però ha tendit la mà al Govern per a legislar en aquest tema: "Podem impulsar conjuntament una llei de debò".





El diputat de Cs Manuel Rodríguez ha recriminat al Govern que governi "a base de titulars", ja que considera que l'Executiu de Quim Torra no ha fet res per a millorar la situació de l'habitatge a Catalunya malgrat tenir algunes competències per a això, mentre que rebutja el decret perquè no comparteix el seu contingut i perquè la regulació del lloguer és competència exclusiva de l'Estat.





La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha dit que, malgrat compartir l'anàlisi de la pujada de preus i la necessitat de regular el lloguer, aquest decret només busca un "titular electoralista i generar confrontació" amb el Govern central, ja que ha afirmat que supera les competències del Govern i no dóna solucions efectives.





A més, la popular Esperanza García ha insistit que regular el preu del lloguer és competència estatal i ha advertit que les mesures del decret són "contraproduents".