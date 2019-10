Un jutge federal obliga Trump a presentar declaracions d'impostos

Un jutge federal de Nova York ha autoritzat aquest dilluns 7 d'octubre a un fiscal de districte a tenir accés a les declaracions d'impostos del president nord-americà Donald Trump, que porta mesos lluitant per evitar que es divulguin els documents.





El fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, està investigant les presumptes violacions de la llei de finançament de campanyes electorals per part del candidat Trump en 2016 en relació amb un pagament a l'actriu pornogràfica Stormy Daniels perquè compri el seu silenci sobre un cas sexual que va tenir amb l'ara president.





Cyrus Vance havia sol·licitat accés a les declaracions d'impostos de Donald Trump per esbrinar si el President havia reemborsat el pagament realitzat pel seu antic advocat, Michael Cohen, a l'actriu, el que constituiria una violació de la llei de finançament de campanyes.





Fins ara, la Casa Blanca ha denegat l'accés als documents fiscals adduint que un president en funcions no pot ser investigat, el que el fa immune a qualsevol intent d'investigació penal fins que deixi el càrrec.





Avui, el jutge federal Víctor Marrero de Manhattan va acceptar la sol·licitud del fiscal, considerant l'argument de la Casa Blanca "repugnant a l'estructura de govern i als valors constitucionals de la nació" i afegint que els presidents i les seves famílies no estan per sobre de la llei.





Els advocats de Donald Trump ja han reaccionat dient que apel·laran aquesta decisió, el que podria portar a un retard en l'accés a les dades fiscals del President, i acusar a l'advocat Cyrus Vance, que és demòcrata, d'actuar amb motius polítics.





Segons una directiva del Departament de Justícia, emesa a principis d'aquest any, els fiscals federals no poden investigar a Donald Trump, al·legant la lectura legal que un president en funcions no pot ser investigat.





No obstant això, Cyrus Vance és fiscal de districte i no està cobert per la determinació del Departament de Justícia.