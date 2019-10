El 75% dels cap de llista de Més País vénen de Podem

Més País ha aconseguit la ratificació de les seves bases als candidats que presentarà a les eleccions generals del 10 de novembre. Es dóna la circumstància que el 75 per cent dels cap de llista arriben de les files d'Unides Podem després d'haver desenvolupat diferents càrrecs.









Aquest dilluns es coneixia que la militància de Més País, la plataforma política impulsada per Íñigo Errejón per concórrer a les generals, han ratificat finalment les llistes que el Comitè Electoral de la formació va presentar aquest cap de setmana. El 42 per cent dels simpatitzants (9.195) han participat, i el suport a les mateixes ha estat de 8.658 sís (95%).





Noms com el del propi Íñigo Errejón (cofundador de Podem), el de Carolina Bescansa (que va ser secretària d'Anàlisi Política i Social de Podem) o el de Segon González (exdiputat d'Units Podem), són identificables en l'univers morat. Però a ells se sumen altres com el d'Óscar Urralburu (exsecretari general en Podem Múrcia), Daniel Liceras (exresponsable de medi ambient de Podem Galícia), Ana Terrón (exdiputada d'Podem) o Carmen Lizárraga (també exdiputada).





A aquests noms se sumen els d'Ylenia Pulido a Las Palmas, que va ser consellera amb Podem, i Esperanza Gómez per Sevilla, senadora d'Endavant Andalusia.





Després de la ratificació dels candidats per a aquestes dotze províncies, la llista al Congrés queda de la manera següent: Per Madrid encapçala Iñigo Errejón, seguido de Marta Higueras, Inés Sabanés, Héctor Tejero, Mónica García, Sonia Silva, Javier Padilla, Amanda Romero, Antonio Sánchez, Laura Carenas, José Ramón López González, Claudia Mesa Montero, Emilio Santiago, Lina Zehny Chaves, Unai Sanz Llorente, Violeta Carlavilla, Diego Segovia Domínguez, Eva Martínez Borrega, Juan Varela Portas, Herminia María Louriño, Gonzalo Javier Díaz Tomasich, Aurora Gómez Rufián, Maria Jesús Luna Reche, Sergio Gonzalo Fernández Paniagua, Jesús Martín Díaz, Mariana Paula Arce García, Juan Antonio Castrillo Ortiz Víctor Rey Palmero, Olga Revilla i Daniel Muelas Ferrero.





Per la Corunya, la llista al Congrés l'encapçala l'exdiputada de Podem, Carolina Bescansa, i anirà acompanyada de la Natàlia Prieto Fernández, Bieito Cambeiro Porrua, Eduardo Martínez Nieto, José Manuel Romaris Cercós i Rogelio Santos Queiruga. Per al Senat l'escollida és Olga Dourado González, i com a suplents Manuel Iglesias Dorda i Fabiana Beatriz García Porto.





A Pontevedra, els candidats al Congrés són Daniel Liceras Pascual, Eduardo Alfonso Ortiz Preciado, Ruth Vallejo Vidal, Laura Villaverde Rodríguez i Sergio Míguez Bello.





Per Astúries, els d'Errejón han triat Segundo González García, Silvia Cosio, Taresa Lorences, Sergio Sobrido y Marcela Simonuti. Com a suplents al Congrés aniran Ivan Gutierrez, Celsa Díaz, Daniel Suárez, Natalia Ridao, Fernando de Dios Moreno, Yolanda Suárez, Juan Riesgo Riesgo, Laura Fjader i Lluís Miquel Orviz.





Per Biscaia, el cap de llista serà Txema Urkijo Azkarate, qui anirà acompanyat de Garbiñe Santa Coloma Ibáñez i Fabián Laespada Martínez.





A Andalusia concorreran finalment en diverses províncies. Així, a Cadis la llista la lidera María del Mar Polanco Teixeira, i l'acompanyen Isabel Serrano Durán, Mateo Quirós i Domingo Jiménez Troia. A Granada la llista la conformaran Anna Terrón, Mercedes Barranco, Juan Ruiz, Maria Sánchez Fernández, David Arribas Lendínez, Maria de los Ángeles García Domínguez, Fernando Fernández Llebrez i Rubén Ramírez Guerrero. En aquest cas, presenten per al Senat a Francisco Javier Fernández.





Per Màlaga, el cap de llista per al Congrés és per a Carmen Lizárraga, seguida de Francisco Jurado, Inmaculada Gálvez, Juan Carlos Martínez Coll, Encarna Paez, Pablo Medina i Efrén Millet. I per Sevilla aniran Esperança Gómez Corona, Juan Moreno de Acevedo Yagüe, Núria Mesa Muñoz, Nico López Torres, Sergio Román Morato, Inma del Pino Fernández, Gonzalo de las Heras Díaz, Eugenia Gil García, Manuel Machuca, Rosa Maria Pérez Fernández i Alberto Pradilla Tello.





Pel que fa a les Canàries, a Las Palmas el cap de llista és Ylenia Pulido González, i anirà acompanyada de Kevin Benitez García i Jassary Alvarado Valiño. Marta Domínguez Moreno serà suplent per al Congrés i Stella Rovira Pérez suplent per al Senat.





Per Tenerife, els militants de Més País han ratificat que concorri de cap de llista Omar Batista Martín, al costat de Francisco J. Duc Serrano, Laura Montilla Calvo i Jorge Rivero Trujillo.





Pel que fa a Múrcia, encapçalarà el fins ara secretari general de Podem a la regió Óscar Urralburu, seguit de Maria Giménez Casaduero, José Ángel López Jiménez, Carmen Garay Vicente, Francisco José Béjar Galera, Maria Magdalena Díaz Guillermo, Santiago Pina Caravaca, Maria de la Fe Sánchez Ros, Fulgencio Madrid Conesa, Concepción García Altares, Javier Sánchez Única i Juan Ángel Sánchez Naharro. Al Senat presenten Maria López Montalbán.





A aquests candidats es sumen els de la Comunitat Valenciana i Saragossa, on els d'Errejón van acordar que eren triats tant per Compromís com per la Chunta, així com els de Barcelona, on dilluns ha aconseguit els avals necessaris.