Aparten un jesuïta denunciat per abusos

La Congregació per a la Doctrina de la Fe ha imposat al sacerdot jesuïta Pere Sala, de 95 anys, denunciat i apartat cautelarment per presumptes abusos, la prohibició de celebrar públicament els sagraments, realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir entrevistes i tenir perfils en xarxes socials i sortir de la comunitat en què resideix sense permís exprés del seu superior.









El procés contra aquest sacerdot es va iniciar a principis d'aquest any com a conseqüència de les denúncies rebudes per abusos sexuals comesos a principis de la dècada dels 80, quan exercia com a professor al col·legi Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, han informat aquest dilluns els Jesuïtes en un comunicat.





Seguint les indicacions de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, imposa un precepte penal amb aquesta sèrie de prohibicions, l'execució comença aquest dilluns i s'ha de revisar cada tres anys, i el sacerdot haurà de fer arribar a les víctimes una petició escrita de perdó.





En cas d'incompliment, el pare Pere Sala podria ser castigat amb altres penes fins a la dimissió de l'estat clerical i de la Companyia de Jesús.





La resolució final i les mesures es van comunicar divendres passat al sacerdot i aquest dilluns a les víctimes que van presentar la denúncia.





A principis d'any, a conseqüència de la investigació iniciada per la xarxa d'escoles dels Jesuïtes, dos exalumnes del Sant Ignasi de Sarrià es van posar en contacte per denunciar que havien estat víctimes d'abusos per part d'aquest sacerdot.





Davant la gravetat dels fets, es va obrir un procés canònic per investigar el cas i es va imposar al sacerdot mesures cautelars com la seva reclusió en una comunitat, la prohibició de contacte amb menors i la prohibició de realitzar activitat pastoral i sacramental.





Al llarg del procés no s'ha rebut cap denúncia més contra aquest sacerdot, i l'informe de la investigació es va enviar a la Cúria General de la Companyia de Jesús el 24 d'abril.





Els jesuïtes han recordat que en el dret canònic, els delictes d'abusos a menors comesos per clergues prescriuen als 20 anys des que la víctima arriba a la majoria d'edat, però la Congregació per a la Doctrina de la Fe, en atenció a la gravetat dels fets, pot decidir en cada cas aixecar la prescripció, com ha passat en aquest cas.