Àngel Simón: "L'actuació de la nostra generació, definirà el planeta dels que ens succeeixin"

Àngel Simón, vicepresident executiu de Suez Environnement i president d'Agbar, ha ofert una conferència a LA RAZÓN on va reconèixer que es viuen temps difícils, però que és moment de prendre grans decisions per lluitar contra la desigualtat, minimitzar els efectes del canvi climàtic i buscar un marc jurídic estable que garanteixi les inversions









En la conferència d'Ángel Simón, es trobaven tres ministres, la d'Economia, Nadia Calviño; la d'Hisenda, María Jesús Montero; i la de Treball, Magdalena Valerio. A més de representants polítics, com Pablo Casado, president del PP; Ana Pastor, exvicepresidenta del Congrés; Teodoro García Egea, secretari general de PP; Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consell d'Estat; José Montilla, expresident de la Generalitat; Salvador Illa, secretari d'Organització del PSC; Joan Capdevila i Joan Josep Nuet, d'ERC; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, Josep Sánchez Llibre, president del Foment del Treball; Maurici Lucena, president d'Aena, o Isaías Taboas, president de Renfe.





Àngel Simón va afirmar que es viuen temps difícils, de canvis constants, on "ja no n'hi ha prou amb preveure el possible, sinó que és necessari estar preparats per a l'imprevisible com el debilitament de l'economia mundial, que s'alenteix per la disputa comercial entre la Xina i Estats Units, per raons més polítiques que econòmiques.





Va destacar a més un a un els obstacles als quals s'enfronta la societat actual és "l'excessiva explotació dels recursos, imparable increment demogràfic, fenòmens climàtics extrems, crisi de biodiversitat, contaminació atmosfèrica. Solucionar tot això suposa el pròxim gran repte de la Humanitat ".





"Avui l'únic segur és el canvi. Ja no n'hi ha prou preveure el possible, sinó que és necessari estar preparats per l'imprevisible. En aquesta època de canvis i incertesa, la societat exigeix de manera creixent companyies que millorin la seva qualitat de vida".





Per a Ángel Simón, només pot arribar-se a solucions reals sota dues premisses: "adaptació i mitigació". La primera que té a veure amb construir "ciutats més resilients davant l'escenari del canvi climàtic" -com l'actuació d'Agbar al Parc de la Marjal, el primer inundable d'Espanya- i la segona "perquè tots hem de treballar per minimitzar la nostra petjada de carboni, i també la nostra petjada hídrica ".

















Això és una cosa que a Agbar ja s'està fent de manera activa, perquè el desenvolupament sostenible implica, segons Simó, també "lluitar contra la desigualtat. No pot ser sostenible un desenvolupament que deixi de banda a una part significativa de la població". Per això, la prioritat ha de ser "accelerar la transició del model econòmic de consum de recursos lineal a un model d'economia circular, perquè els recursos no són infinits".





Parlo el president d'Agbar del premi a la millor innovació mundial de canvi climàtic que va rebre la seva empresa i va ser atorgat per les Nacions Unides gràcies al projecte de referència mundial en la reutilització de l'aigua desenvolupat a Santiago de Xile, a través de la seva filial Aguas Andinas, "on hem transformat les plantes depuradores d'aigua residual en el que hem anomenat biofactories, amb la reutilització del 100% de l'aigua, la valorització del 100% dels residus i amb un balanç energètic zero".





Simó va desgranar per als prepresetne el pla de desenvolupament sostenible d'Agbar, batejat com ReWater Global Pla -per al període 2017-2021- basant-se deu compromisos de sostenibilitat ambiental i acció social, "amb objectius concrets i mesurables", que els han portat a aconseguir en 2018 que el 70% de l'electricitat que consumeix la companyia provingui de fonts d'energia verda.





I tenint present que l'aigua és un dels elements més exposats a les conseqüències del canvi climàtic el màxim responsable d'Agbar va afirmar que resulta "imprescindible adoptar mesures per minimitzar-ne les conseqüències, sobretot a Espanya, en risc de patir estrès hídric. Poder accedir a una font d'aigua potable és un dret, com ho és poder disposar d'un sistema de sanejament adequat ", va dir amb contundència.













De fet ha assegurat que "van a impulsar a través de les fundacions la creació d'un fons empresarial de lluita contra el canvi climàtic". En relació als dos reptes més importants als quals la seva companyia haurà de fer front assenyalar per una banda, el proveïment de nou de les deu ciutats amb més afluència turística a Espanya, que gestionen directament. I en aquest sentit va afirmar: "Garantim el servei amb pics de població que, en èpoques de vacances, poden fins quadruplicar la població, i sovint en zones d'estrès hídric. Això és possible sobre la base de coneixement, tecnologia i innovació ". De l'altra, establir nous horitzons per als sectors agrícola," on Espanya és referent mundial en optimització de reg, i industrial, on hem d'implantar l'economia circular ".





Finalment Simó va demanar una major implicació de les administracions públiques per arribar a solucions tangibles. "Cal més inversió publicoprivada per a una gestió integrada de l'aigua. A les administracions els demanem implicació en aquests reptes de futur. L'existència del sector privat en la prestació del servei allibera recursos públics i no encareix el cost de l'aigua". I és que per a Simón, "les empreses tenen un paper fonamental com a principal generador de riquesa en la societat i tenim un compromís inamovible amb la ciutadania. Sempre hem estat sensibles a la realitat social i la protecció dels col·lectius més vulnerables".





De fet Agbar, -amb un impacte econòmic a Espanya de 1.435 milions d'euros- s'ha destacat com una de les companyies més importants dins de la Marca Espanya "perquè contribueix també a la valorització del país. I el Govern d'Espanya té un paper fonamental. Nosaltres estem a disposició per avançar conjuntament en l'estratègia com a país de creixement i de desenvolupament sostenible, des del nostre sector i àmbit d'actuació ".





Finalment Simó va deixar clar que "Espanya és referent mundial en tractament d'aigües, però necessita d'un marc estable i seguretat jurídica, necessitem confiança. La Justícia és la garant de la institucionalitat i la confiança, que van de la mà. I per això entre tots hem de treballar perquè el futur serà dels que ens succeeixin i la seva realitat dependrà del nostre present. Les nostres accions, l'actuació de la nostra generació, definiran el planeta dels que ens succeeixin ".