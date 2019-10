Experts insten a parlar de suïcidi en els mitjans de comunicació

Experts reunits a la jornada 'Suïcidi en els mitjans: el debat pendent' han plantejat la necessitat que els mitjans de comunicació abordin aquest tema dins de les seves informacions, però evitant detalls sensacionalistes com la manera de suïcidi, i incorporant als seus textos històries sobre persones que han aconseguit superar un intent suïcida i han "sortit del túnel".









A Espanya, se suïciden 10 persones cada dia, el que suposa més del doble de morts que els accidents de trànsit, 13 vegades més que els homicidis i 67 vegades més que la violència de gènere.





A més, és ja la primera causa absoluta de mort entre homes de 15 a 29 anys i la segona, després dels tumors, en dones d'aquestes edats. El major nombre de suïcidis en els dos sexes es produeix entre els 40 i els 49 anys, si bé el risc augmenta amb l'edat, sobretot en homes.





En la trobada, organitzada per l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut (ANIS), el doctor Víctor Aparicio Basauri, exassessor de Salut Mental de l'Organització Mundial de Salut (OMS), ha advertit que, en qualsevol cas, aquestes xifres estan subestimades. "A Espanya, hi ha set suïcidis per cada 100.000 habitants, segons les estadístiques oficials. No obstant això, alguns estudis avancen que aquesta xifra podria estar propera a 10 per cada 100.000", ha afegit.





Entre altres aspectes, Aparicio explicat que les estadístiques oficials estan viciades per l'envelliment, ja que les xifres són més altes en aquelles regions amb major esperança de vida, com Astúries. "Seria bo que aquestes taxes s'ajustessin per envelliment, ja que ens donaria una versió més propera del que està passant. Ara, només es genera més confusió", ha lamentat.