Un estudi apunta que totes les espècies del planeta comparteixen la mateixa llei del creixement

Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha apuntat que totes les espècies que habiten al planeta comparteixen "la mateixa llei del creixement".









Es tracta d'un treball, desenvolupat en l'era 'big data', publicat aquesta setmana a la revista científica PNAS, i que amb milers de dades d'estudis ha demostrat que "tot i la infinita varietat d'éssers vius, moltes de les característiques més importants de la vida segueixen lleis universals ", ha assenyalat la UAB aquest dilluns en un comunicat.





El projecte, liderat per l'investigador de l'ICTA-UAB, Ian Hatton, ha mostrat com el metabolisme, l'abundància, el creixement i la mortalitat segueixen "relacions extraordinàriament coherents amb la mida del cos", des dels bacteris més petites fins a la balena blava , per això Hatton ha suggerit la possibilitat de l'existència d'un procés fonamental en el cor dels sistemes vius que encara no s'entenen completament.





Una altra de les "evidències" que ha revelat l'observació és reexaminar la Teoria Metabòlica de l'Ecologia, que defensa que la taxa metabòlica d'un organisme és el límit principal de molts altres trets vitals, entre els quals s'inclou la velocitat de creixement.





"Una de les nostres troballes clau és que els límits a la velocitat a la qual pot créixer un organisme semblen frenar el metabolisme, en lloc de a l'inrevés", ha manifestat el coautor de l'estudi i investigador de l'ICTA-UAB, Eric Galbraith, i ha recalcat la importància de comprendre el creixement en general podria resultar de gran importància.





Hatton ha afirmat que "el que resulta sorprenent és que no importa on miris ni de quin tipus de sistema viu es tracti, tot sembla seguir la mateixa llei de creixement".





El document, liderat per l'ICTA-UAB, també compta amb la col·laboració de Universitat de Princeton (Estats Units), la Universitat de Chales (República Txeca) i el CNRS (França).