La meitat dels bancs de la zona euro no sobreviuria a una crisi de liquiditat

La meitat dels principals bancs de la zona euro no aconseguiria sobreviure més de sis mesos davant d'una pertorbació adversa de les condicions de liquiditat a la regió, mentre que una quarta part de les 103 entitats examinades pel Banc Central Europeu (BCE) aconseguiria superar aquest període de supervivència fins i tot en l'escenari més extrem.









"Els resultats de la prova de resistència de 2019 revelen que la gran majoria de les entitats de crèdit supervisades directament pel BCE compten amb una situació de liquiditat folgada en general, tot i algunes vulnerabilitats que requereixen més atenció", ha indicat el banc central, que no va dubtar a qualificar de "positius" els resultats de l'examen.





En concret, dels 103 bancs sotmesos a examen pel BCE, un total de 52 entitats no aconseguiria superar el llindar dels sis mesos de supervivència en un escenari de pertorbacions adverses de les condicions de liquiditat, mentre que en el cas de pertorbacions extremes , amb una sortida de fons equivalent al 9,5% de l'actiu en un horitzó temporal de 30 dies i el 27% en mig any, el nombre de bancs que no superaria aquest període de supervivència seria de 77.





D'altra banda, l'institut emissor va destacar que el 90% de les 103 entitats examinades reportar períodes de supervivència per sobre dels dos mesos, fins i tot en l'escenari més extrem plantejat.





No obstant això, l'examen del BCE va detectar que 4 bancs de diferents jurisdiccions i models de negocis van registrar a les proves un període de supervivència més curt que els 6 mesos de l'horitzó temporal de supervivència utilitzat en l'exercici en l'escenari base.