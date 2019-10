Podem insisteix en un Govern de coalició amb el PSOE després del 10-N

La portaveu parlamentària de Podem, Irene Montero, ha assenyalat aquest dimarts que la seva formació continua oberta a negociar amb el PSOE un Govern de coalició tot i que el líder socialista, Pedro Sánchez, assenyalés aquesta setmana que ara per ara un acord amb els morats és inviable. "Si es persevera, serà una realitat", ha dit Montero.









Montero ha emmarcat les declaracions de Sánchez en el terreny de les "excuses" que el PSOE ha anat posant al llarg de la negociació, i ha afegit que insisteixen en aquesta tàctica tant com quan defensaven que no donaven els números per tirar endavant la moció de censura a Mariano Rajoy.





"Vam fer possible la moció que va fer president a Pedro Sánchez. Al final la gent sap que les coses importants no surten a la primera, i si es persevera, serà una realitat" la coalició, ha argumentat a una entrevista a 'Espejo Público'.





En aquest sentit, des de Podem es reafirmen en la seva estratègia d'anar cap a les eleccions del 10 de novembre amb l'aspiració d'entrar a l'Executiu de Sánchez, i recorden que si la ciutadania decideix amb el vot que els partits han d'acordar, "la forma natural "serà la coalició.