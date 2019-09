Unides Podem aposta per un major protagonisme d'Irene Montero el 10-N

Unides Podem aposta perquè Irene Montero tingui un major paper de cara a la campanya de les eleccions generals del 10 de novembre, en detriment de Pablo Iglesias.









Segons les previsions, els dos dirigents concorreran a les llistes a la circumscripció de Madrid, en uns comicis que tenen també la curiositat que competeixen també amb el Més Madrid d'Iñigo Errejón.





En la formació morada són conscients que cal un cop d'efecte per minimitzar l'impacte que Més Madrid i Unides Podem mesurin les seves forces, i per això sostenen que cedir protagonisme a Montero és la solució.





Consideren que Montero atreu el vot jove i el de les dones, i que Iglesias està desgastat.





No obstant això, hi ha la incògnita de què passaria amb la baixa per maternitat de Montero, ja que en Unides Podem defensen el compliment d'aquest dret. La llei permet fraccionar el permís durant el primer any de vida del nadó, per la qual cosa es podria tenir en compte aquesta possibilitat.





D'altra banda, dins de Unides Podem existeix qui sosté que Montero i Iglesias són el mateix, de manera que potenciar la figura d'ella restaria més que sumaria.