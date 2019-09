Unides Podem considera que Errejón és "lliure de presentar-se" al 10-N

La portaveu d'Unides Podem a l'Assemblea de Madrid, Isabel Serra, ha indicat aquest dijous que el portaveu de Más Madrid, Íñigo Errejón, és "lliure" de presentar la seva candidatura a les eleccions del 10-N si considera que és "bo per al país".









En declaracions als periodistes als passadissos de la Cambra regional, Isa Serra ha matisat que encara no se sap si Errejón es presentaria però és "lliure de presentar-se" i assegura que Unides Podem no té "por a la democràcia".





"El que volem és que hi hagi un govern per fi de l'esquerra progressista, de la defensa de l'ocupació estable per reduir les emissions contaminants i que cal posar en marxa ja", ha sostingut.





Durant les negociacions, la portaveu d'Unides Podem regional ha defensat que el seu líder, Pablo Iglesias, "ha demostrat que posava per davant els interessos d'aquest país perquè hi hagués un govern".





"Pablo Iglesias es retirava i posava per davant estar dins del govern pels interessos d'aquest país i un govern progressista. Ha demostrat altura en aquesta negociació i ha de ser ell el que ens representi en aquestes eleccions", ha llançat.