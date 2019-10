Metges Sense Fronteres alerta de l'augment de casos de VIH i tuberculosi

Metges Sense Fronteres ha advertit que l'"escassetat" de fons internacionals i la "insuficiència" de recursos als països més afectats per la sida, la tuberculosi i la malària estan provocant "llacunes" en el diagnòstic, prevenció i atenció, així com "desproveïment i ruptures d'estoc de medicaments essencials".









Aquesta situació, segons denuncien en un informe, podria "arribar a posar en perill els grans avenços que s'havien aconseguit fins ara" i obre la porta a un "rebot epidèmic" en el nombre de casos.





En el seu document, publicat amb motiu de la Conferència del Fons Mundial de lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària, que tindrà lloc els dies 9 i 10 d'octubre a Lió (França), l'ONG denuncia que l'objectiu d'acabar amb aquestes malalties "encara està lluny d'aconseguir-se".





"VIH i tuberculosi (TB) maten juntes més de dos milions de persones cada any. I malgrat això, els fons per als programes de VIH, tant de donants com de les pròpies nacions afectades, van disminuir el 2018 per primera vegada en més d'una dècada, amb una reducció de 1.000 milions de dòlars (909 milions d'euros) en els països d'ingressos mitjans i baixos, mentre que el dèficit de finançament per a programes de TB es va ampliar encara més, arribant a 3.500 milions de dòlars per any, segons xifres de l'ONU", lamenten.





Segons MSF, s'està "subestimant" l'"enorme" impacte que tenen els dèficits de finançament actuals per al VIH i la TB. "És probable que aquest impacte augmenti, ja que els països vulnerables tenen serioses dificultats per compensar amb fons propis la disminució del suport financer extern. En alguns països, hi ha una voluntat política de fer més, però molts d'ells no estan preparats encara per assumir aquesta responsabilitat; almenys a curt termini", detallen.









"La recent tendència a la baixa en el finançament de programes arriba en un moment crític de la lluita contra el VIH i la tuberculosi. Si bé els avenços aconseguits en països com Moçambic corren un risc significatiu de fer un pas enrere, hi ha un risc encara major que els països de regions com l'Àfrica occidental i central, que ja estan endarrerits pel que fa a la resposta al VIH i la tuberculosi, puguin veure com la seva situació es deteriora encara més", adverteix una de les autores de l'informe, la doctora Mit Philips.





La doctora Philips recorda que alguns dels països analitzats per MSF, com a República Democràtica del Congo, Guinea i Moçambic, estan patint les conseqüències de conflictes armats o de problemes polítics i econòmics. "No obstant això, estan sent pressionats perquè mobilitzin ràpidament recursos addicionals per al VIH i la TB, d'aquí a uns pressupostos que compten amb moltes limitacions, i tot i que no reben fons suficients per part dels donants. Cal fer una anàlisi seriosa i rigorós de la realitat a la qual s'enfronta cada un d'ells", conclou.