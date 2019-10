Aixecament popular a l'Equador

El president de l'Equador, Lenin Moreno, ha anunciat en un discurs acompanyat per la cúpula militar i policial el trasllat de la seu del Govern de Quito a Guayaquil per les protestes contra l'Executiu, alhora que ha acusat l'expresident equatorià Rafael Correa i el mandatari de Veneçuela, Nicolás Maduro, d'estar impulsant "un cop d'Estat".





En un missatge retransmès en cadena nacional, Moreno ha comparegut secundat pel vicepresident del país, Otto Sonnenholzner, el ministre de Defensa, Oswaldo Jarrín, i els caps d'Estat Major de les Forces Armades i de la Policia per anunciar el trasllat de la seu l'Executiu de Quito a Guayaquil.





"He traslladat la seu de Govern a aquesta estimada ciutat, d'acord a les atribucions constitucionals que em competen", ha dit el mandatari equatorià, abans de fer èmfasi que la mobilització que viu el país des del 3 d'octubre "no és una manifestació de descontentament "per les mesures de retallades econòmiques que ha impulsat.





"Els saquejos, el vandalisme i la violència demostren que hi ha un intent de trencar l'ordre democràtic", ha subratllat. A continuació, Moreno acusat l'expresident Rafael Correa i el mandatari de Veneçuela, Nicolás Maduro, d'estar impulsant un "cop d'Estat" a l'Equador.





"Els més violents són individus externs, pagats i organitzats. És coincidència que (Rafael) Correa, (Ricardo) Patiño i (Paola) Pabón hagin viatjat fa unes setmanes a Veneçuela? Maduro, activat juntament amb Correa, el seu pla de desestabilització ( ...) Ells són els que estan darrere d'aquest intent de cop d'Estat", ha assegurat.





En aquest context de mobilitzacions contra l'Executiu equatorià, l'autoproclamat president encarregat de Veneçuela, el dirigent opositor Juan Guaidó, ha mostrat el seu suport al president de l'Equador i ha acusat Maduro d'estar impulsant les protestes contra el Govern.





"Moreno treballa per mantenir i enfortir la República i institucions de l'Equador, un grup finançat pels còmplices de Maduro a Amèrica, aprofitant-se dels més vulnerables busca, acabar amb l'estabilitat del país. Solidaris amb l'Equador", ha dit, en un missatge publicat al seu compte de Twitter.





D'altra banda, el moviment indigenista Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador (CONAIE) ha subratllat des del seu compte de Twitter que la seva lluita no guarda relació amb l'expresident Rafael Correa i el que ha definit com el "Correisme".





"La CONAIE es delimita de la plataforma colpista del Correisme, la nostra lluita és per la sortida de l'FMI de l'Equador. No permetrem als que ens van criminalitzar per deu anys aprofitar-se de la nostra lluita i la del poble equatorià. Miserables!", ha afirmat el col·lectiu indigenista.





Després de l'anunci del trasllat de la seu del Govern a Guayaquil, les protestes contra Moreno i el seu Govern han continuat en diferents punts del país, amb saquejos inclosos, i la marxa indígena ha arribat a Quito durant la nit de dilluns a dimarts.