Uns 350 antiavalots més de la Guàrdia Civil es desplacen a Catalunya per la sentència de l'1-O

Uns 350 antiavalots de la Guàrdia Civil se sumaran al dispositiu dissenyat pel Ministeri de l'Interior en suport als Mossos d'Esquadra per fer front a possibles incidents coincidint amb la sentència del Tribunal Suprem contra els líders polítics del procés independentista.









Els agents de seguretat ciutadana d'USECIC i dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil se sumen als de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) que han estat enviats a Catalunya des del segon aniversari del referèndum de l'1- O.





Fonts d'Interior han explicat que, en tot cas, la Policia i la Guàrdia Civil actuaran "en l'àmbit de les seves competències i en coordinació amb els Mossos d'Esquadra".





Els Mossos han activat a tots els seus antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de cara a les mobilitzacions anunciades des del segon aniversari de l'1-O, segons van traslladar la Prefectura del cos als sindicats en una reunió. La Policia Nacional també ha mobilitzat una trentena de grups d'antiavalots, en un dispositiu que pot arribar al miler d'efectius sobre el terreny.





El dispositiu policial s'anirà avaluant, amb possibilitat de ser modificat a l'alça, tenint en compte si grups independentistes compleixen finalment amb les crides de diferents plataformes com Tsunami Democràtic de respondre amb mobilitzacions al carrer a la sentència del procés sobiranista, i si aquestes concentracions prenen un caire violent.





La possibilitat d'incidents va augmentar, segons informes policials, des que el dilluns 23 de setembre van ser detinguts per la Guàrdia Civil nou integrants dels Comitès de Defensa de la República (CDR) en una operació ordenada per l'Audiència Nacional i la Fiscalia. Set d'ells van ingressar a la presó pels presumptes delictes de pertinença a organització terrorista, conspiració per causar estralls i tinença i fabricació d'explosius.