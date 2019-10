El Govern desafia de nou l'Estat amb el nomenament de delegats en tres noves 'ambaixades'

El Govern ha nomenat els delegats que se situaran en les tres noves seus de la Generalitat a l'exterior, en concret a Mèxic, Argentina i Tunísia.









Així ho ha anunciat el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, a la roda de premsa després de la reunió setmanal del Consell Executiu.





Aquests nomenaments es produeixen quan el Ministeri d'Afers Exteriors ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'obertura d'aquestes noves delegacions de la Generalitat a l'exterior.





"Davant l'ofensiva judicial del Govern espanyol, l'executiu català ha expressat la seva voluntat de seguir construint l'acció exterior del país perquè és una obligació fer que Catalunya estigui present a tot el món", ha explicat el conseller.





"No ens aturarem per més recursos que ens puguin interposar. El que fem és legal, legítim i absolutament necessari", ha afegit.





Bosch assegura que l'objectiu d'aquests centres és que Catalunya sigui competitiva des del punt de vista econòmic, empresarial, cultural, artístic, esportiu, acadèmic i turístic.





Per a la 'ambaixada' a Mèxic, el Govern ha nomenat Lleïr Daban; per a Argentina, a David Poudevida, i per a Tunísia, a Ahmed Benallal.