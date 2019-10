Aclarida la incògnita de si Més País aconseguiria suficients avals per presentar-se a Barcelona, quedava pendent l'elecció d'un cap de llista per representar la nova formació d'Errejón a Catalunya. Finalment, aquest "número 1" ha anat a parar a un candidat absolutament desconegut per als electors.









Juan Antonio Geraldes, politòleg i exnúmero dos de Guanyem Sant Boi --tot i que no va formar part del gabinet municipal--, serà qui encapçalarà la candidatura a Barcelona. Geraldes s'enfrontarà contra Jaume Asens i contra Meritxell Batet en el camp progressista, intentat captar el favor de votants descontents com de ciutadans que volen un revulsiu en l'àmbit de l'esquerra.





Es preveu que el veritable actiu de la llista a Barcelona --així com en altres províncies-- sigui el propi Errejón, que realitzarà durant la campanya una marató per recolzar els seus candidats.





Encara que al principi es va especular amb altres noms per a la candidatura barcelonina --com Raimundo Viejo, que serà el número tres de la llista, o Joan Coscubiela, que es va autodescartar--, el líder de Més País ha optat per repescar planter o desafectes de Podem per conformar el seu partit.