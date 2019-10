Cimera policial a Barcelona per coordinar l'actuació per la sentència de l'1-O

Comandaments dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil s'han reunit aquest dimarts a la comissaria de la policia autonòmica al barri de Les Corts de Barcelona per coordinar-davant les protestes que es puguin convocar per la sentència del Tribunal Suprem (TS) sobre el procés sobiranista, que serà pròximament.





Fonts policials han informat que es tracta d'una "reunió operativa" i rutinària per coordinar-se per el cas que hi hagi disturbis després de la decisió judicial.









Les mateixes fonts han detallat que hi ha hagut diverses reunions de caràcter tècnic marcades per un "bon ambient de coordinació" i que, entre les qüestions que es tracten, hi ha la delimitació de competències, ja que els cossos policials estatals tenen competències en infraestructures com ports i aeroports, i altres edificis de l'Estat.





Fonts del Ministeri de l'Interior han precisat que la reunió d'aquest dimarts s'emmarca en la "normalitat" i dins de les diferents cites que estan mantenint els representants de Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil des del segon aniversari de l'1-O i la imminent sentència del TS.





La reunió d'aquest dimarts, asseguren, estava fixada des de la setmana passada i es va programar "en el marc de l'estreta coordinació i cooperació" entre els Mossos i els altres dos cossos de la seguretat de l'Estat.





En concret, es va pensar en aquest dimarts perquè alguns comandaments eren a Catalunya amb motiu de les celebracions dels dies pel patró de la Policia --el dilluns-- i la Guàrdia Civil --el dimecres--.





Els trasllats d'agents cap a Catalunya ja han començat aquest dimarts i una part ja ha arribat al territori, fet que fonts coneixedores de les reunions consultades s'emmarquen en la normalitat i la coordinació amb Mossos.





Uns 350 antiavalots de la Guàrdia Civil es sumaran al dispositiu dissenyat pel Ministeri en suport als Mossos per afrontar possibles incidents, mentre que la policia catalana mantenen activats des del segon aniversari de l'1-O a tots els seus antiavalots.





La Policia Nacional també ha enviat cap a Catalunya a uns 200 agents en suport als Mossos, xifra que pot anar augmentat en funció de les circumstàncies fins a un màxim d'un miler d'efectius.