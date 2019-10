Trenta de les ciutats més grans del món, entre elles Madrid i Barcelona, han arribat al seu pic d'emissions de CO2 en línia amb l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura global del planeta en 1,5 graus centígrads, segons un informe publicat aquest dimarts a Copenhaguen, on se celebra a partir d'aquest dimecres la Cimera Mundial d'Alcaldes, conegut com C40.





A més de Barcelona o Madrid, les últimes del grup a aconseguir aquest pic d'emissions han estat Austin, Atenes, Lisboa i Venècia.





Precisament, a Copenhaguen el C40 ha anunciat el llançament de la Knowledge Hub, una plataforma en línia que proporciona a aquestes ciutats 'intel·ligència d'avantguarda' per impulsar l'acció climàtica a major velocitat i escala, segons ha anunciat el grup aquest dimarts.









En l'anàlisi publicat com a avantsala del C40 World Mayors Summit, en el qual intervindrà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es confirma que 30 de les ciutats més grans del món, que representen a més de 58 milions de ciutadans urbans, han arribat aquest fita crucial.





Les 30 ciutats són, a més de les esmentades, Berlín, Boston, Chicago, Copenhaguen, Heidelberg, Londres, Los Ángeles, Madrid, Melbourne, Milà, Mont-real, Nova Orleans, Nova York, Oslo, París, Filadèlfia, Portland, Roma, Sant Francesc, Estocolm, Sydney, Toronto, Vancouver, Varsòvia i Washington, DC.





L'anàlisi C40 exposa des que aquestes 30 ciutats van aconseguir els seus nivells màxims d'emissions ja han començat a reduir les seves emissions de GEH un 22 per cent i Copenhaguen, on la cimera començarà demà, ha reduït les seves emissions fins al 61 per cent.





Unes 82 ciutats han implantat ja esquemes de lloguer de bicicletes, enfront de les 13 de 2009; hi ha més de 66.000 autobusos elèctrics als carrers de les ciutats C40, en comparació amb menys de 100 en 2009.





A més, 24 ciutats C40 s'han compromès a arribar a un 100 per 100 d'electricitat renovable el 2030 en comparació amb quatre de 2009 i 18 ciutats han prohibit o restringit els plàstics no reciclables d'un sol ús, en comparació amb 2 el 2009. De les 40 ciutats, 17 s'han introduït restriccions a vehicles altament contaminants que cobreixen una part important de la ciutat, en comparació amb 3 el 2009.





El director executiu de C40 Cities, Mark Watts, ha celebrat que les ciutats C40 que han assolit les emissions màximes estan elevant el llistó de l'ambició climàtica i, al mateix temps, exemplifiquen com l'acció climàtica crea comunitats més saludables, més equitatives i resistents.





No obstant això, adverteix que això "no és per guanyar medalles", ja que les emissions de tot el món han de deixar d'augmentar i començar a caure dins de l'any que, si volem mantenir l'escalfament global per sota de 1,5 graus.





Així mateix, el grup ha anunciat el llançament de la plataforma C40 Knowledge Hub que permetrà a les ciutats globals en cada etapa dels seus compromisos climàtics accedir a informes de polítiques, orientació tècnica, les últimes dades i investigacions, i un banc d'estudis de casos per catalitzar accions a major velocitat i escala.