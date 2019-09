Eloi Badia admet, per fi, davant els mitjans de comunicació que té una furgoneta contaminant

En una entrevista a RAC1 aquest dimarts, el responsable de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, per fi ha admès que ell també haurà de canviar el seu vehicle amb la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l'1 de gener de 2020.









Badia no ha eludit en aquesta ocasió la pregunta que tothom es feia en relació a com podia ser que com a responsable d'aquest projecte de lluita contra el canvi climàtic, ell mateix no complia el requisit de tenir un vehicle dels catalogats com no contaminants.





Eloi Badia ha dit públicament en l'entrevista que té "una furgoneta Volkswagen de l'any de 1994", afegint "és una històrica que ús ocasionalment" però que "malgrat tot si la fes servir, l'hauré de canviar, perquè crec que és el que toca fer".





El periodista de RAC1 llavors li ha espetat a Badia que "vostè s'ho pot pagar" cosa a la qual ell ha respost "no anirà a un règim de tinença de vehicle" sense voler aprofundir sobre la preocupació d'autònoms i empreses davant la directiva metropolitana que regularà els vehicles que podran entrar i circular en aquests 95 quilòmetres de ZBE.





A CAL SABATER, SABATES DE PAPER





Badia fa bo al refranyer que diu que "a casa del ferrer cullera de pal", ja que, en la seva declaració béns de 2015 va declarar que posseïa una furgoneta Volkswagen Transporter 2.4 matriculada el 1994. Un model que queda fora de les flotes modernitzades que han reduït les seves emissions de diòxid de nitrogen (NO2) durant els últims anys.





Model de la furgoneta d'Eloi Badia





Conscient de posseir un vehicle contaminant, Badia, ha admès la seva pròpia necessitat de realitzar un canvi en primera persona per complir amb la normativa que a partir l'1 de gener de 2020, comportarà la prohibició de circular per als vehicles de categories L, N i M, o bé els que no tenen etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT), els més contaminants.





Una posada en marxa, el primer dia de l'any, que coincidirà amb l'entrada en vigor del decret de situació d'emergència climàtica a Barcelona, i que implica la posada en marxa de tot un seguit de mesures afegides.