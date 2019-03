Eloi Badia haurà de comprar-se un vehicle menys contaminant o no podrà circular per Barcelona

La majoria de les ciutats europees estan actualitzant els seus normatives per reduir les emissions contaminants. L'equip de govern d'Ada Colau també es va posar mans a l'obra i aprovar una iniciativa que, en diferents etapes, preveu que a partir del 2020 no puguin circular per la capital els vehicles amb més de 20 anys d'antiguitat.





Però a la vista de la declaració de béns dels regidors, sembla que algun haurà de realitzar una inversió per adequar el seu cotxe a la pròpia normativa municipal. És el cas d'Eloi Badia, que segons la declaració que va presentar el 2015, a l'inici del seu mandat, posseeix una furgoneta Volkswagen Transporter 2.4 matriculada el 1994 i adquirida de segona mà fa vuit anys, el 2011.





Aquest model queda totalment fora de les flotes modernitzades que han reduït les seves emissions de diòxid de nitrogen (NO2) durant els últims anys.





Concretament, la restricció afecta el que s'ha denominat com a Zona de Baixes Emissions (ZBE), una àrea de 95 quilòmetres quadrats que abasta gairebé tota la ciutat de Barcelona, així com a part de quatre municipis addicionals (L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà i Sant Adrià de Besòs). La restricció s'aplicarà entre les 7:00 i les 20:00 de dilluns a divendres feiners i inclourà tant vehicles amb matrícula nacional com estrangera.





Si Badia vol seguir movent-se sobre rodes a Barcelona, haurà d'utilitzar el transport públic o visitar un concessionari.