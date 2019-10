Criteria estudia acudir a l'ampliació de capital de Cellnex

Criteria està estudiant acudir a l'ampliació de capital que Cellnex ha anunciat aquest dimarts, per valor de 2.500 milions d'euros amb drets de subscripció preferent per als actuals accionistes, per finançar la compra de la divisió de telecomunicacions de la britànica Arquiva i altres projectes en cartera.





Fonts de Criteria han explicat que la companyia està estudiant aquesta possibilitat, però que encara no està clar ni si acudiran ni en quina quantitat, si finalment ho fan.









Criteria disposa actualment del 5,99% del capital de Cellnex, mentre que Connect, titular del 29,9% del capital social de la companyia espanyola, s'ha compromès a subscriure el corresponent percentatge d'accions en l'ampliació de capital.





Així mateix Canada Pension Pla Investment Board (4,95%), Permian Investment Partners (0,94%) i els membres del consell d'administració i directius que són titulars d'accions de Cellnex (0,06%) també s'han compromès a subscriure seus corresponents percentatges d'accions en l'ampliació.





L'ampliació de capital de Cellnex es durà a terme mitjançant l'emissió i posada en circulació d'aproximadament 86.700.000 d'accions ordinàries a un preu de subscripció (capital més prima d'emissió) de 28,85 euros per cada acció nova.