CriteriaCaixa va registrar un benefici net de 419 milions d'euros en el primer semestre d'aquest any, un 32% menys que en el mateix període de 2018, per una menor aportació de les seves principals participades bancàries: CaixaBank i Bank of East Asia (BEA).





El holding d'inversions va obtenir fins al juny un resultat atribuït a la cartera bancària de 278 milions d'euros, un 50% menys, ha informat aquest dimarts en un comunicat.





En el cas de CaixaBank, va registrar un import net de 685 milions d'euros vinculat a l'acord assolit amb els representants dels treballadors del banc per un pla d'extincions voluntàries indemnitzades.





Per la seva banda, a Bank of East Asia --i com a conseqüència del 'alerta de beneficis' que l'entitat bancària asiàtica va publicar el passat mes de juny--, Criteria va registrar un impacte net atribuït de prop de 50 milions d'euros.





El resultat de la cartera industrial i de serveis va arribar als 209 milions d'euros, fet que suposa un increment un 2% en el primer semestre, i la gestió del negoci immobiliari va generar uns ingressos per vendes i lloguers de 112 milions d'euros, davant els 49 milions en el primer semestre de 2018.





En acabar el semestre, el valor brut dels actius (GAV) de CriteriaCaixa se situava en 21.609.000 d'euros --amb 16.708.000 nets de deute--, compost en un 75,8% per renda variable cotitzada, un 12,4 % en actius immobiliaris, un 4,4% de renda variable no cotitzada, un 3,7% de renda fixa i altres, i un 3,8% en caixa i equivalents.





La inversió neta realitzada durant el primer semestre del 2019 va arribar als 497 milions, en la qual destaca la inversió realitzada en Cellnex, per un total de 72 milions, en el marc de l'ampliació de capital de la societat, així com el reforç de la posició a Telefónica, que arriba al 1,2%.





CriteriaCaixa també va reduir el seu endeutament en uns 400 milions d'euros en el primer semestre de l'exercici, i a l'abril va realitzar una emissió de bons sènior amb venciment a cinc anys, per import de 600 milions, amb un cupó anual del 1,375%.





L'entitat va destinar l'emissió a finançar parcialment el venciment d'una emissió de bons sènior de 1.000 milions que reportava un cupó de 2,375%, i la nova emissió de bons li permet estendre el seu perfil de venciments i reduir costos financers.





CriteriaCaixa va repartir un total de 250 milions d'euros de dividends al seu accionista únic, la Fundació Bancària La Caixa, al llarg del primer semestre de 2019.





El president de La Caixa i de Criteria, Isidre Fainé, ha destacat que l'exercici 2018 va suposar un punt d'inflexió en l'estratègia d'inversió tradicional de CriteriaCaixa, amb l'inici d'un procés de diversificació de la cartera en societats cotitzades amb alta rendibilitat per dividend i potencial de creixement.