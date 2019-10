L'OMS revela que 2.200 milions de persones pateixen deficiència visual o ceguesa

Unes 2.200 milions de persones a tot el món pateixen deficiència visual o ceguesa i, d'elles, almenys 1.000 milions podrien haver-ho evitat, segons es desprèn del primer 'Informe mundial sobre la visió' publicat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





El treball atribueix aquestes xifres de deficiència visual a la població mundial a l'envelliment de la població, els canvis en els estils de vida i l'accés limitat als serveis d'Oftalmologia, especialment als països de mitjans i baixos ingressos.





"Les afeccions oculars i la deficiència visual estan molt esteses i, massa sovint, segueixen sense ser tractades. Les persones que necessiten atenció oftalmològica han de poder rebre assistència de qualitat sense haver de pagar. Per això, incloure l'atenció oftalmològica en els plans nacionals de salut és una mesura important que cada país hauria d'adoptar per garantir la cobertura sanitària universal", ha comentat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.









I és que, al seu parer, és "inacceptable" que unes 65 milions de persones siguin cegues o tinguin problemes de vista quan el seu problema es podria haver corregit o evitat amb una simple operació de cataractes. A més, ha criticat que unes 800 milions de persones tinguin dificultats per realitzar les seves activitats diàries perquè no poden comprar-se unes ulleres.





En aquest sentit, el treball de l'OMS ha posat de manifest que les malalties oftalmològiques i les deficiències visuals solen afectar "molt més" als que viuen en zones rurals, que tenen baixos ingressos, a les dones, gent gran, discapacitats, aquells que pertanyen a una minoria ètnica o una població indígena.





De fet, s'estima que la inexistència o escassa existència d'atenció a la miopia en regions de mitjans i baixos ingressos és fins a quatre vegades més gran que a les zones d'alts ingressos. A més, s'ha vist que les regions més desfavorides de l'Àfrica Subsahariana Occidental i Oriental, i de l'Àsia Meridional tenen taxes de ceguesa vuit vegades més grans, i que els índexs de cataractes són més elevats entre les dones.





En aquest punt, l'OMS ha estimat que es necessiten uns 13.000 milions d'euros (14.300 milions de dòlars) per atendre les necessitats d'atenció de les 1.000 milions de persones que pateixen deficiència visual o ceguesa a causa de la miopia, hipermetropia i cataractes.





PRINCIPALS CAUSES DE L'AUGMENT DELS CASOS DE DEFICIÈNCIA VISUAL





Les afeccions oculars que poden causar deficiència visual i ceguesa, com les cataractes, el tracoma i els errors de refracció, són el principal centre d'atenció de les estratègies nacionals de prevenció i altres estratègies d'atenció oftalmològica.





No obstant això, l'OMS ha avisat que no s'han de passar per alt les afeccions oculars que no solen afectar la visió com, per exemple, la xeroftalmia i la conjuntivitis, ja que, segons s'assenyala en l'informe, són una de les principals raons per les quals les persones van als serveis d'atenció oftalmològica en tots els països.





"La combinació d'una població creixent i cada vegada més envellida augmentarà significativament el nombre total de persones amb malalties oculars i deficiència visual, ja que la prevalença augmenta amb l'edat", ha conclós l'organisme de Nacions Unides.





Així mateix, en l'informe s'indica que totes les persones amb ceguesa o deficiència visual greu que no poden ser tractades poden portar una vida independent si tenen accés a serveis de rehabilitació. Algunes de les opcions disponibles són les lupes òptiques, la lectura en Braille, els cercadors dels telèfons intel·ligents i l'entrenament d'orientació i mobilitat amb bastons.





"Milions de persones tenen greus deficiències visuals i no poden participar plenament en la societat perquè no poden accedir a serveis de rehabilitació. En un món construït sobre la base de la capacitat de veure, els serveis d'atenció oftalmològica, inclosa la rehabilitació, s'han de proporcionar més a prop de les comunitats perquè les persones assoleixin el seu màxim potencial", ha tancat el doctor Alarcos Cieza, que dirigeix la tasca de l'OMS en l'àmbit de la ceguesa i la deficiència visual.