El Suprem respon als Franco que no hi ha res a aclarir i que el prior ha de col·laborar

La sala del Tribunal Suprem que ha avalat la decisió del Govern d'exhumar les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha contestat aquest dimecres a la família Franco, que li havia sol·licitat que aclarís un aspecte concret de la seva resolució, que no procedeix explicar res perquè "la sentència és clara".





Afirma també que és l'únic òrgan que pot revisar decisions del Consell de Ministres, el que pot interpretar-se en relació amb el litigi que manté obert el jutge del Contenciós-Administratiu número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, per la suposada il·legalitat del projecte d'obra presentat per Patrimoni Nacional per treure les restes del dictador.





La família Franco sollicitava concretament que s'aclarís la part dispositiva de la sentència en el sentit que, en el cas de no atorgar-se per la Comunitat Benedictina l'autorització eclesiàstica per l'accés, conèixer si aquesta autorització "pot ser suplerta per una autorització judicial indicant, si escau, l'òrgan judicial competent".



Com a resposta a aquesta petició, els magistrats de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem han fet públic un acte de 4 pàgines en el qual assenyalen que, efectivament, l'acord del Consell de Ministres del 15 de març de 2019 -la part dispositiva del qual reprodueix la sentència- diu que "se sollicitarà la corresponent autorització eclesiàstica".



I ho fa, afegeixen els magistrats de l'alt tribunal, "perquè amb anterioritat havia estat denegada pel Prior Administrador la que s'havia demanat", segons també recull la sentència feta pública el dilluns 30 de setembre.



També reprodueix la sentència els termes de la negativa "que no va ser absoluta sinó condicionada a l'o que resolgués aquesta Sala". Per això, i com la sentència va avalar la legalitat dels acords del Consell de Ministres, "té per decaiguda aquesta denegació".



D'altra banda, afegeixen que "a cap altre òrgan judicial diferent d'aquesta Sala correspon conèixer de les actuacions del Consell de Ministres, segons estableix l'article 12.1 de la Llei de Jurisdicció i 58 de la Llei orgànica del Poder Judicial, ni tampoc sobre l'execució de la sentència dictada que ells van dictar sobre aquest assumpte, segons assenyala l'article 103.1 de la Llei de Jurisdicció.



Una vegada resolta aquesta qüestió encara està pendent que la Sala aixequi suspensió cautelar sobre el decret de l'Executiu que encara està vigent no resolts: el de les fundacions Franco i en Defensa de la Vall i dels Benedictins.



Està previst que aquest assumpte sigui resolt demà, segons han assenyalat a Europa Press fonts de la Sala. Després d'això quedarà solucionada de manera definitiva l'expedient judicial, que serà llavors remès al Consell de Ministres permetent que aquest pugui executar la seva decisió i treure de la Vall les restes del dictador.