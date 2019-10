Els barcelonins consideren que el principal problema de la ciutat és la inseguretat, amb un 17,1%, seguit per l'accés a l'habitatge (12,2%), la circulació i el trànsit (6%), la contaminació i el medi ambient (5,9%), la neteja (5,8%), el turisme (5,2%) i l'atur i les condicions laborals (5%).









Segons l'Enquesta de Serveis Municipals 2019, la preocupació per la seguretat a la capital catalana ha augmentat en 11 punts percentuals, i l'accés a l'habitatge ha baixat de la primera a la segona posició --disminuint en un punt percentual--, mentre que la circulació i el trànsit també ha baixat del 7 al 6%.





L'enquesta revela que la ciutadania valora la gestió de l'Ajuntament amb una nota de 6,2 --va ser del 6,5 en 2018--, una xifra que és superior a la valoració de la gestió de la Generalitat (5,5) i del Govern central (4,2), en un estudi que va consistir en 6.000 entrevistes presencials entre el 22 de gener i el 9 d'abril.





NOVA APLICACIÓ





El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha explicat que el treball de camp es va haver d'avançar per la coincidència amb el període de campanya electoral municipal, i també ha explicat que l'Oficina Municipal de Dades estrena una nova aplicació per a "facilitar la lectura" de les dades.





L'aplicació vol "afavorir la transparència", el retorn social de la inversió en estudis i compartir amb la ciutadania una base de coneixement sociològic important per a la ciutat, i que permet accedir a la sèrie històrica de l'enquesta, la desagregació per barris, sexe, edat, nacionalitat i ideologia, entre molts altres.





IMATGE DE LA CIUTAT





L'enquesta confirma la tendència iniciada del 2018 de la deterioració de l'opinió respecte a l'evolució de la ciutat: un 44,9% creu que Barcelona ha empitjorat en l'últim anys, un 32,4% pensa que ha millorat i un 19,5% que està igual, encara que el 62,6% preveu que la ciutat millorarà en el futur, enfront del 21,1% que pensa que empitjorarà.





Així mateix, el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada, ha explicat que la satisfacció de viure a la ciutat es manté "estable" i és aquest any de 7,7, una dècima per sota de l'any passat, en un estudi que aferma la inseguretat com a principal problema de la ciutat, tal com ja va indicar l'últim Baròmetre Municipal.





SERVEIS MUNICIPALS





Dels 26 serveis municipals avaluats, destaca el descens en la valoració de la seguretat ciutadana, a nivell de ciutat, que disminueix la seva puntuació en 0,8 punts i se situa en un 5,5 de nota mitjana, i que també va acompanyat d'un descens de 0,3 punts per a la Guàrdia Urbana, que la valoren amb un 6,1.





Només un dels serveis, l'aparcament, ha suspès amb una nota d'un 4, mentre que els millor valorats són els bombers, amb un 8,1 i les biblioteques amb un 7,9, i també destaca el Bicing que, en només un any i en plena modernització del servei, ha pujat mig punt la seva valoració i obté una nota de 6,7