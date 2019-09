La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (Favb) ha proposat a l'Ajuntament de Barcelona 12 mesures "davant els problemes de seguretat i convivència", recalcant el fet d'avaluar la situació particular de cada barri.









En un comunicat, la federació ha assegurat que l'increment de furts i la repetició d'actes violents són fets que "generen una enorme alarma social", les reaccions --com la creació de patrulles ciutadanes-- poden empitjorar la situació i provocar una escalada de violència.





L'associació ha opinat que per fer una bona política de seguretat cal "analitzar bé les causes i el rerefons dels problemes" que conflueixen en cada barri de la capital catalana.





Per això, ha proposat 12 mesures com fer una diagnosi adequada barri per barri, reorganitzar el paper dels cossos policials, crear un cos auxiliar d'agents cívics, una revisió de l'Ordenança de civisme i un nou Pla de drogues.





També ha demanat fer front a la violència de gènere, analitzar la incidència de l'augment dels visitants a la delinqüència, millor control policial al transport públic, plans de prevenció, revisar la Llei d'Estrangeria, millorar l'urbanisme i promoure l'educació proactiva de la ciutadania.





En les seves paraules, "la pitjor forma de resoldre els problemes és actuar en calent", fent referència a les dades que avalen que el nivell de vigilància policial és superior al de la Unió Europea i que Espanya està entre els països amb un percentatge de reclusos més alt.