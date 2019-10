Lleugera, recarregable i potent: les bateries de liti guanyen el Premi Nobel de Química

El Premi Nobel de Química ha estat atorgat aquest dimecres 9 d'octubre a John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino pel seu desenvolupament de bateries de ions de liti.









Les bateries de ions de liti tenen el valor afegit de ser lleugeres, recarregables i potents i actualment estan presents en la majoria dels equips electrònics mòbils, com telèfons mòbils, ordinadors portàtils i fins i tot cotxes elèctrics.





Segons el Comitè Nobel, aquestes bateries "han creat un món recarregable". I afegeix: "Les bateries de ions de liti es fan servir a tot el món per alimentar els equips electrònics portàtils que utilitzem per comunicar-nos, treballar, estudiar, escoltar música i buscar coneixements. També han permès" desenvolupar cotxes elèctrics de llarg abast i emmagatzemar energia de fonts renovables com la solar i l'eòlica".









John B. Goodenough, un nord-americà de 97 anys, és l'investigador de més edat que ha rebut un premi. Nascut a Alemanya el 1922, "va predir que el càtode podria tenir encara més potencial si s'utilitza amb un òxid metàl·lic en lloc d'un sulfur metàl·lic", duplicant el voltatge de la bateria de dos a quatre volts.





Per la seva banda, el Sr. Stanley Wittingham, de la Universitat nord-americana de Binghamton, va néixer al Regne Unit el 1941, i en la dècada de 1970, enmig de la crisi del petroli, "va començar a investigar els superconductors i va descobrir un material extremadament ric en energia, que va utilitzar per crear un càtode innovador en una bateria de liti.





Akira Yoshino, un professor japonès de les universitats d'Osaka i Meijo, va crear "la primera bateria de ions de liti comercialment viable en 1985", una "bateria lleugera i duradora que podria ser carregada centenars de vegades abans que es deteriori".





Al telèfon durant la conferència de premsa de l'anunci del premi, Yoshino va dir que la curiositat va ser el que el va moure en la seva recerca d'una nova forma d'emmagatzematge d'energia.





Va llevar les bateries de liti pur, deixant ions de liti, que són més segurs, aplanant el camí per a la seva comercialització, el que ocorreria en 1991.





El trio de premis Nobel de Química repartirà el premi monetari de 820 mil euros.









El Premi Nobel de Física 2019 va ser atorgat el dimarts a James Peebles, Michel Mayor i Didier Queloz per les seves noves teories en cosmologia i el descobriment d'un planeta extra-solar en l'òrbita d'una estrella com el Sol.





El Premi Nobel de Medicina va ser atorgat el dilluns als científics nord-americans William Kaelin i Gregg Semenza i al britànic Peter Ratcliffe per les seves troballes sobre com les cèl·lules s'adapten a les diferències d'oxigen.





Dijous 10, 10, 2018 i 2019 es lliurarà el Premi Nobel de Literatura i el divendres es donarà a conèixer el nom del nou Premi Nobel de la Pau.





L'últim anunci es farà el 14 d'octubre i determinarà el guanyador del Premi Nobel d'Economia.





Aquest any s'atorgaran dos premis Nobel (2018 i 2019), després d'haver estat suspesos l'any passat per un escàndol d'abusos sexuals i delictes financers que va afectar a l'Acadèmia d'Estocolm.





Els premis Nobel van néixer de la voluntat del científic i industrial suec Alfred Nobel (1833-1896) de llegar gran part de la seva fortuna a persones que treballen per a "un món millor".





El prestigi internacional dels Premis Nobel es deu en gran mesura a les sumes atorgades, que en l'actualitat ascendeixen a nou milions de corones sueques (més de 830.000 euros).