Metges i dentistes denuncien l'augment de publireportatges enganyosos

El Consell General de Col·legis Oficials de Metges i el Consell General de Dentistes han anunciat que mantindran una política de tolerància zero cap a aquelles persones o empreses que "anteposin el seu benefici econòmic enfront de la salut dels ciutadans", i han alertat de l'augment de publireportatges enganyosos, confusos i que creen falses expectatives a la població.









Davant aquesta situació han tornat a reclamar als grups parlamentaris la urgent necessitat d'aprovar una llei estatal que reguli la publicitat sanitària.





"No es tracta d'una publicitat objectiva, prudent ni veraç, ja que pot aixecar falses esperances en els lectors i/o pacients pel que fa al resultat de tractaments de diverses malalties, algunes tan greus com el càncer", ha explicat el president dels dentista, el doctor Oscar Castro.





En aquesta línia, des del CGCOM, el seu president el doctor Serafín Romero, incideix en l'anunci publicitari ha de perseguir l'equilibri entre donar a conèixer els serveis que un metge està capacitat per prestar i la informació que ha de tenir un pacient o usuari per triar les seves necessitats assistencials amb garanties per a la seva persona i la seva salut.





"La publicitat ha d'estar reservada als espais i mitjans específicament dedicats a aquest fi, el ciutadà ha de percebre amb claredat que es tracta d'un missatge publicitari i ha de quedar clarament diferenciat el missatge publicitari de la comunicació de l'avanç científic" i afegeix que, des el CGCOM, es defensa una publicitat responsable, "basada en criteris d'objectivitat, prudència i veracitat, no ha de generar falses expectatives, ni generadora de falses necessitats relacionades amb la salut".