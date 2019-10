Així afectarà el canvi climàtic en la productivitat laboral a Espanya

Espanya serà un dels països avançats més afectats per l'impacte del canvi climàtic sobre la desigualtat entre regions en matèria de productivitat laboral, segons ha advertit el Fons Monetari Internacional (FMI), que destaca l'efecte advers de l'escalfament, un cop superat un determinat llindar, en sectors com l'agricultura i la indústria, predominants en les regions de menor renda.









Sota el pitjor escenari plantejat pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, en el qual les emissions no es limitaran al llarg del present segle, la productivitat laboral de les regions amb menor renda per càpita en relació a la resta "podria caure entre un 2% i un 3% a Itàlia, EUA i Espanya fins a l'any 2100", mentre que en països com Suècia, Canadà, Regne Unit o Alemanya l'impacte advers seria inferior a l'1%.





"Això és similar a la caiguda de la productivitat laboral relativa de les regions endarrerides entre 2002 i 2014", adverteix l'FMI.





A l'escenari intermedi plantejat, que assumeix que les emissions tocaran sostre el 2050 i començaran a disminuir a partir de llavors, aquest retrocés de la productivitat laboral es limitarà al 1,5%.





En aquest sentit, l'FMI assenyala que un increment de 1 ° C redueix la productivitat laboral de sectors exposats a la calor, principalment agricultura i indústria, mentre no tindria impacte en sectors, principalment serveis, no exposats a la calor.





"El canvi climàtic pot exacerbar encara més les disparitats regionals en moltes economies avançades cap a finals del segle XXI", alerta l'FMI en constatar que els augments de temperatura llastaran probablement la productivitat laboral de sectors com l'agricultura i la indústria, en els quals tendeixen a especialitzar les regions de menor renda.





D'aquesta manera, l'efecte negatiu de l'escalfament global en la productivitat laboral pot ser més gran en les regions endarrerides, el que agreujaria les desigualtats entre regions cap al final del present segle.





Així mateix, els autors de l'informe de l'FMI subratllen l'efecte "no lineal" de la temperatura sobre l'activitat econòmica, la qual cosa pot portar a que l'escalfament comporti efectes positius per a les regions fredes, tot i que apunten que "a partir d'un determinat nivell òptim, els augments de temperatura poden danyar l'activitat econòmica i la productivitat laboral".