Càritas adverteix de l'augment d'habitatges indignes

Els atesos per Càritas Catalunya han baixat un 31% el 2018 respecte a l'any anterior, fins a les 69.161 llars en què viuen 220.631 persones, "però les que s'estan atenent tenen més necessitats", ha explicat la representant d'Acció Social de l'entitat, Conxa Marquès, que ha alertat que veuen cronificar la vulnerabilitat, enquistant-se.









Aquesta baixada es deu al fet que hi ha hagut més iniciatives ciutadanes i d'administracions de lliurament de menjar i targetes moneder, amb el que han anat menys persones a buscar aliments a les parròquies, ja que alguns han millorat la seva situació, ha explicat en roda de premsa aquest dimecres costat de l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, i el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig.





En un any, han augmentat les persones soles ateses, que representen el 33% del total, deu punts per sobre de 2017: "Sabem que es reflecteix en l'augment de persones que no tenen llar i l'augment de les persones migrades que arriben soles a Catalunya", ha dit Marquès.





La proporció de persones que no viuen a un habitatge digne ha crescut fins al 50% en els atesos per Càritas Catalunya el 2018 -enfront del 37% que representava l'any anterior-, entre els quals hi ha un 7% del total que no tenen llar i un 21% que estan rellogats -el doble que a 2017-.





Si bé detecten entre els seus atesos problemàtiques de precarietat laboral, dificultat d'accés a la salut en els àmbits que no són públics -dentista, oculista i salut mental- i aïllament social, la manca d'habitatge digne és el principal motor de vulnerabilitat, tant en els recursos que es destinen com pels efectes que té.





Per exemple, han assenyalat que les persones rellogades desconeixen quan les faran fora, tenen restriccions per utilitzar el bany i dificultats per empadronar-se, davant la qual cosa la responsable de Comunicació, Anna Roig, ha reclamat que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) sigui compatible amb ajudes per a l'habitatge, a més d'urgir a que s'aprovi el reglament.





Marquès ha afegit que l'aïllament social es vincula a perfils com el d'empleades de la llar que viuen a les cases en les que treballen tot el dia en tasques de cures i que, en tenir hores lliures el cap de setmana, es troben que "no tenen grup de relació".





Omella ha cridat a actuar davant la cronificació de la pobresa: "La separació entre els rics i els pobres, els que poden tirar endavant i els que no, cada vegada aquesta bretxa es fa més gran, i això no pot ser, hem de reaccionar ".





En aquest sentit, Francesc Roig ha alertat que la recuperació econòmica que demostren algunes dades incrementa les desigualtats actuals, fins al punt que el 19,3% dels catalans estan en situació d'exclusió social segons l'informe Foessa de 2018.





Aquest mateix informe va reflectir que el 9,6% de catalans té exclusió severa, tres dècimes més que el 2013, en plena crisi: "La societat està patint una fractura de cohesió social, en el sentit que els extrems estan cada vegada més allunyats" i hi ha més bretxa entre els que tenen més i els que tenen menys, ha lamentat.