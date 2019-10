El tribunal del procés debat les penes per als acusats

El Tribunal Suprem ultima la sentència del procés amb diverses opcions sobre la taula, entre les que figura els anys de presó per a un dels dirigents independentistes que ja es troben a la presó preventiva des de fa dos anys.









La Fiscalia sempre ha defensat que hi va haver rebel·lió, mentre que l'Advocacia de l'Estat, que representa el Govern central, aposta per la sedició, i les defenses sostenen que només hi va haver desobediència.





Fonts judicials sostenen que hi haurà condemnes per als líders sobiranistes i que el debat entre els magistrats se cenyeix ara en els anys que els acusats han de passar en un centre penitenciari.





Les mateixes fonts ressalten que si el tribunal que presideix el jutge Marchena tingués previsió de absoldre'ls, ja els hauria posat en llibertat fins i tot sense haver finalitzat la sentència.





La rebel·lió es castiga amb fins a 30 anys de presó, mentre que la sedició comporta penes de fins a 15 anys.





ELS JORDIS





La Sala que ha jutjat el cas del procés independentista al Tribunal Suprem ha donat trasllat aquest dimecres a les defenses de tots els encausats de la petició de la Fiscalia perquè celebri un vista que permeti prorrogar la mesura de presó preventiva que pesa sobre l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i diputat suspès de JXC Jordi Sánchez i el responsable d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





Tots dos compleixen presó preventiva des del 16 d'octubre de 2017 per la causa del procés i la seva situació hauria de ser revisada en el cas que la sentència que s'espera conèixer en els pròxims dies supera aquesta data.





La petició es produeix un dia després que les defenses dels 'Jordis' hagin presentat sengles escrits contraris a la celebració de la vista en què es torna a sol·licitar la posada en llibertat dels seus patrocinats.





Tots aquests tràmits tenen un objectiu merament formal per al cas que la sentència no es faci pública abans que acabi el termini previ a la necessitat de pròrroga, si bé és poc probable que això passi segons les previsions del mateix tribunal. Si no hi ha sentència i se celebra una vista, seria per videoconferència des de la presó de Lledoners (Barcelona), segons fonts jurídiques.





Les parts s'han de pronunciar sobre aquesta qüestió després que la Fiscalia sol·licités a la sala que va jutjar aquest cas la celebració d'una vista per decidir sobre la pròrroga de presó de tots dos, en complir-se i als dos anys que fixa la llei de màxim per revisar la permanència de tots dos a la presó sense que hi hagi sentència.





La defensa de Sánchez ja ha manifestat que, "per tal com aquesta part entén que no procedeix acordar la pròrroga de la presó provisional, interessa que es dicti Acte acordant la llibertat provisional del nostre mandant sense necessitat de convocar la compareixença prevista en l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal", segons assenyala el seu escrit.





Per la seva banda, Cuixart sol·licita deixar sense efecte la mesura de presó provisional, tal com han demanat nombrosos organismes i associacions internacionals especialitzats en la defensa dels drets humans.