CaixaBank entra a l'Organització Mundial del Turisme

CaixaBank ha estat acceptada com a membre de l'Organització Mundial del Turisme, l'organisme de Nacions Unides encarregat de la promoció d'un turisme responsable, sostenible i accessible per a tots.













Aquesta afiliació, que va ser aprovada el passat 11 de setembre en la 23a Assemblea General de la OMT celebrada a Sant Petersburg, situa CaixaBank com el primer banc europeu a convertir-se en membre afiliat d'aquesta organització internacional, la principal de l'àmbit turístic.





Amb aquesta afiliació, CaixaBank reafirma el seu compromís de promoure un desenvolupament del turisme sostenible i consolida el seu paper com a entitat financera especialitzada en el sector a través de la seva divisió CaixaBank Hotels & Tourism.





L'entitat posa a la disposició del sector turístic productes i serveis específics tenint en compte les seves necessitats i, al seu torn, fomenta el finançament responsable i sostenible com una de les seves línies d'acció prioritàries en matèria de banca socialment responsable.





Per a CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, formar part de la OMT "és un pas més per consolidar el seu compromís amb un sector que suposa un dels motors econòmics i, per tant, resulta clau per contribuir als ODS".