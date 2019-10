Iglesias proposa atendre l'emergència climàtica amb una empresa pública i sense portes giratòries

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dijous que per tallar amb garanties l'emergència climàtica que viu el país és necessari acabar amb les portes giratòries de polítics a empreses energètiques per començar a "destruir mecanismes de poder" que impedeixen que es abordi el canvi climàtic des de l'Estat. Afegeix a més la necessitat que es creï una empresa pública d'energia.









Durant la seva intervenció en el debat 'Emergència climàtica i lluites ambientals a Espanya', el líder de Podem ha celebrat que els joves es mobilitzin pel clima i aconsegueixin així que es posi sobre la taula que "el sistema econòmic actual és inviable", i ha sostingut que des d'Unides Podem adoptar mesures que serviran per començar la lluita contra el canvi climàtic.





En aquest sentit, ha apuntat a "mecanismes" de poder com el de les portes giratòries de polítics cap a les energètiques que impossibiliten que no es donin els canvis necessaris que permetin una transició ecològica justa.





Per això, Iglesias, igual que va fer en la campanya de les generals d'abril, ha defensat la necessitat de crear una empresa pública d'energia que miri de front i competeixi amb l'"oligopoli energètic" espanyol i que, a més de nodrir d'energies netes, sigui capaç de reduir la factura de la llum.





Davant unes 200 persones i acompanyat de l'activista ecologista Laura Lacuna, el director de Greenpeace Espanya, Mario Rodríguez, l'antropòloga Yayo Herrero, i el diputat d'Unides Podem, Juantxo López de Uralde, Iglesias ha estat taxatiu en asseverar que davant l'emergència climàtica , "és un imperatiu democràtic posar límits als poders econòmics".





"Per què els poders econòmics no volen que formem part d'un Govern? Perquè ens atrevim a fer coses necessàries per afrontar al canvi climàtic; cosa que implica posar límits als privilegis de certes empreses i acabar amb les portes giratòries", ha sentenciat.





Aquest acte relacionat amb l'economia verda és dels primers que realitza el secretari general en precampanya, i per al mateix s'ha acompanyat de López de Uralde, que va abandonar i partit ecologista Equo després que les bases del mateix decidissin concórrer a les generals amb el partit d'Íñigo Errejón.