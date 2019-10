El Constitucional suspèn les resolucions del Parlament contra Felip VI i a favor de la independència

El Tribunal Constitucional ha suspès diverses resolucions que va aprovar el Parlament de Catalunya al juliol, entre elles, la que reafirmava la reprovació del rei Felip VI i el dret d'autodeterminació.









"Es requereix al president del Parlament de Catalunya, als altres membres de la Mesa i al secretari general del Parlament, respectivament, de la seva obligació de abstenir-se de realitzar qualssevol actuacions tendents a donar compliment als incisos impugnats", adverteix el TC.





El tribunal suspèn diversos punts de la declaració aprovada per la Cambra catalana el passat 25 de juliol, sobre el "dret d'autodeterminació, drets civils i resolució del conflicte".





El text del Parlament ratificava "la defensa del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya".





Així es referia la Resolució del Parlament de Catalunya del passat 25 de juliol "sobre les propostes per a la Catalunya real", en la qual es reafirmava el compromís de la cambra parlamentària amb el dret a l'autodeterminació, continuar en el camí de la independència i s'insisteix en la reprovació al Rei Felip VI.







El Consell de Ministres va aprovar divendres passat portar al tribunal de garanties aquesta resolució dos mesos després per entendre que incompleix diverses sentències d'aquesta institució. Així mateix, segons va explicar en roda de premsa la ministra portaveu, Isabel Celaá, també es recorreran les propostes de resolució aprovades en el Debat de Política General (DPG) de la setmana passada, que feien referència a l'amnistia dels dirigents empresonats per impulsar el 1-O i a la petició de sortida de la Guàrdia Civil de Catalunya.





Aquestes últimes no han pogut ser posades en coneixement del TC fins que no van ser publicades divendres passat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), ja que és un requisit necessari per a l'Executiu pugui acudir al TC.





De moment, els magistrats han acordat per unanimitat admetre a tràmit els incidents d'execució de sentència presentats pel Govern central i han declarat la suspensió dels incisos dels apartats I.1 i I.2 de la Resolució 534/XII del Parlament de Catalunya, de 25 de juliol de 2019, "sobre les propostes per a la Catalunya real", mentre resolen el fons de l'assumpte.





També han acceptat la petició del Govern d'advertir Torrent; el secretari general Xavier Muro i Bas; i els membres de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez i Adriana Delgado i Herreros de "la seva obligació d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint-los de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les quals poguessin incórrer".





NOTIFICACIÓ PERSONAL





A tots ells es led notificarà personalment aquesta resolució sobre l'incident d'execució, al mateix temps que se'ls farà el mateix advertiment sobre l'obligació de mantenir-se al marge de realitzar qualsevol actuació en relació a les sentències del Tribunal Constitucional que el Govern considera que han estat desobeïdes.





Una d'ella és la dictada el 2 de desembre de 2015 en la qual es va declarar inconstitucional la Resolució 1/XI del Parlament de 9 de novembre de 2015 "sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals de 27 de setembre de 2015", la primera iniciativa sobre el procés independentista que va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament.





L'altra sentència que l'Executiu considera que és contrària és la dictada el 13 de desembre de 18, en la qual es van declarar nuls i inconstitucionals tres apartats de la Moció 5/XII del Parlament, de 5 de juliol de 2018, "sobre la normativa del Parlament anul·lada i suspesa pel Tribunal Constitucional", en la qual s'insistia en la consecució de la independència.





Així mateix, el Govern entén que la resolució impugnada no acata una tercera sentència, la relativa a la dictada el passat 17 de juliol que va declarar inconstitucional dos epígrafs de la Resolució 92/XII del Parlament, d'11 d'octubre de 2018, de priorització de l'agenda social i la recuperació de la convivència, amb la qual es va acordar reprovar al Rei Felip VI.





Finalment, el Tribunal ha ordenat donar trasllat al Ministeri Fiscal i al Parlament de la petició de declaració de nul·litat dels incisos referits perquè en un termini de deu dies puguin formular les al·legacions que estimin convenients.