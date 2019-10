L'Eurocambra veta la candidata a comissària de Macron

L'Eurocambra ha vetat la candidata a comissària d'Emmanuel Macron, Sylvie Goulard, després d'un segon examen aquest dijous davant les Comissions de Mercat Interior i Indústria del Parlament Europeu.





Goulard està sent investigada per l'Oficina de Lluita Europea contra el Frau (OLAF) per utilitzar fons europeus per contractar de manera fictícia un assistent quan era eurodiputada del partit de centre MoDem, escàndol pel qual es va veure obligada a deixar el seu càrrec de ministra de Defensa a França i a retornar 45.000 euros al Parlament Europeu.





La votació ha acabat amb 82 vots en contra i 29 a favor de la candidata, i una abstenció en una votació conjunta a les Comissions de Mercat Interior i Indústria de l'Eurocambra, en què en tenia prou amb la majoria simple per passar.









Els grups del Partit Popular Europeu, Verds, Esquerra Unitària Europa, Reformistes i Conservadors (en què hi ha Vox), i Identitat i Democràcia --en què hi ha la Lliga, Matteo Salvini, i Reagrupació Nacional, de Marine Le Pen--, han rebutjat la candidata, que només ha comptat amb el suport ple del seu grup, els liberals de Renovar Europa, mentre que els Socialistes i Demòcrates s'han dividit, segons diferents fonts parlamentàries.





El veto de l'Eurocambra a la candidata de Macron, que arriba abans que es pronunciï la Conferència de Presidents de l'Eurocambra, és a dir, el president David Sassoli i els líders dels grups, posa en un seriós compromís la presidenta electa, Ursula von der Leyen, la Comissió de la qual no podrà assumir el seu mandat a partir de l'1 de novembre com estava previst.





"Això és realment un problema. Vol dir que automàticament la Comissió no podrà tirar endavant l'1 de novembre", han reconegut a Europa Press fonts diplomàtiques.