Álvarez de Toledo (PP) veu insòlit que Cunillera demani "perdó" als Mossos

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha titllat aquest dijous de insòlit que la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, "es vegi obligada a demanar perdó als comandaments de Mossos" d'Esquadra pel discurs el dimecres del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, unes disculpes que la Delegació ha negat.





En roda de premsa després de reunir-se amb 17 sindicats i associacions de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Policia Local, amb presència del president del PP català, Alejandro Fernández, Álvarez de Toledo ha defensat que el discurs de Garrido va ser de sentit comú, i que són els comandaments de Mossos els que "haurien de explicar-se" per anar-se'n de l'acte.









"És el món al revés: quan un guàrdia civil defensa la legalitat i l'ordre constitucional es considera una provocació, mentre que hi ha comandaments de Mossos que han participat en un procés revolucionari contra les institucions i es considera normal", ha insistit sobre la polèmica .





Preguntada per la coordinació entre cossos policials quan es faci pública la sentència del Tribunal Suprem (TS) en el judici a l'1-O, ha dit que no es tracta d'un problema policial sinó polític: "Qualsevol problema de descoordinació serà culpa de la hiperpolitització d'alguns comandaments que estan a les ordres de Torra, i els encoratja a desacatar sentències", ha dit en referència al president de la Generalitat, Quim Torra.





També ha advertit que hi haurà conseqüències si algun cos policial no coopera amb els altres: "Serà responsabilitat dels mateixos que l'1-O i amb les mateixes conseqüències".





DESPLEGAMENT DE L'ESTAT A CATALUNYA





Álvarez de Toledo ha explicat que la reunió amb representants policials s'emmarca en la confecció del seu llibre blanc "per recuperar la democràcia a Catalunya", i ha opinat que al territori hi ha una deslegitimació de les Forces i Cossos de Seguretat alhora que , en les seves paraules, una expulsió dels cossos de Policia Nacional i Guàrdia Civil.





Creu que hi ha hagut un replegament de l'Estat a Catalunya durant els últims 40 anys, acompanyat d'un "abandonament del ciutadà del carrer constitucionalista", que el seu partit vol contrarestar amb desplegament de l'Estat a la comunitat autònoma, el que inclou més pressupost per a les forces de seguretat i més agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil.





També ha apostat per un plus territorial per als agents que treballin a Catalunya, que ha assimilat a l'existent al País Basc: "El sistema està fet perquè no vulguin venir i els que estan sentin que és una etapa el més breu possible per poder anar-se'n a altres territoris. Necessitem que vulguin venir i quedar-se".





A la reunió a la seu del PP de Catalunya han assistit la diputada del Grup Popular Ana Vázquez i la número dos al Congrés per Barcelona, Llanos de Luna, i, per part de la Guàrdia Civil, l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, Justícia per a la Guàrdia Civil, l'associació de la Guàrdia Civil Professional i la Unió General de Guàrdies Civils.





Pel que fa a la Policia Nacional, han participat representants del Sindicat Professional de Policia, del Sindicat Unificat de Policia, de Justícia Policial, de la Unió Federal de Policia i de la Confederació Espanyola de Policia, i dels Mossos, l'Associació de Policies a Catalunya, Csif, de la Unió de Mossos per la Constitució i l'Associació de Policies Autonòmics per la Passarel·la.