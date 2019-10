Les dones assisteixen per primera vegada des de la revolució a un partit de futbol a Teheran

Les dones han assistit aquest dijous per primera vegada des de la revolució islàmica del 1979 en un partit de futbol a Teheran, gràcies a una excepció que per ara només s'aplica a les trobades de la selecció masculina de futbol, que prova de classificar-se per al Mundial de Qatar el 2022.





Entre 3.500 i 4.000 dones tenien entrades per al partit entre l'Iran i Cambodja, segons els mitjans locals. Tot i això, l'accés no ha estat lliure, perquè el públic femení s'ha reclòs en graderies especials on només hi havia policies i personal mèdic femení.









A més, encara persisteixen determinats vetos, com per exemple el que impedeix a les dones acreditar-se com a fotògrafes del partit, malgrat que el Ministeri d'Esports ha promès que també s'eliminaran les desigualtats en qüestions d'accés per a la premsa.





El règim ultraconservador que controla l'Iran ha aplicat normes socials estrictes durant aquestes darreres quatre dècades, en virtut de les quals les dones han quedat en un segon pla en esdeveniments públics.





Algunes dones han provat de desobeir aquestes prohibicions i han entrat disfressades als estadis, un activisme que va derivar en tragèdia el mes passat amb la mort d'una dona que es va calar foc després de ser condemnada per tractar de saltar-se les lleis.